台東3少女陪酒還開直播攬客 警察真的來了1女竟被塞進冰箱躲臨檢

台東市某色情小吃部雇用3名未成年少女坐檯陪酒，其中1位少女還開直播吆喝「快點來陪我們唱歌喝酒玩遊戲」！結果被另位14歲少女的老師看到後通報社政單位，警方持搜索票上門，當場查獲1人正在陪酒，1人被員工塞進冰箱內躲藏。台東地方法院認定負責人陳姓女子違反兒童及少年性剝削防制條例，判3罪合併應執行1年1月。

這家小吃部以容留敢玩敢露的未成年少女陪酒聞名，前年6月27日晚間，1位少女在小吃部直播稱「快點來甜蜜蜜陪我們唱歌喝酒玩遊戲」、並自稱為「小姐」，另位少女的學校老師發現該直播依法通報社政單位，但6月底警方執行臨檢勤務時，3位少女從小吃部門口跑出藏匿於他處。

警方從其中一位少女的IG帳號限時動態中，發現有其中1位少女在小吃部上班期間，正在包廂內坐檯陪酒影片。數日後再到小吃部臨檢，果然查獲其中1女正在陪酒，進一步搜索時，竟在冰箱內發現1位14歲少女，她原本在陪酒，員工聽聞警察上門，竟將她塞進冰箱，人已凍得直發抖。

檢方指出，小吃部負責人陳婦有相同前科，素行欠佳，且本次被害人人數高達3人，其中1女年僅14歲，正值發育期，身心均未臻成熟，陳婦所為殊值譴責，更於員警執行搜索時，枉顧少女安危，任由員工將被她塞入冰箱內以躲避查緝，若非員警及時發現，恐有生命危險，犯後態度惡劣。

