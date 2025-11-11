誆包養誘12歲女童拍裸照 19歲前科犯再判刑

包養為由引誘12歲女童拍裸照，19歲惡狼前科犯再判刑。（情境照）

少年期間犯下兒少性剝削與恐嚇案件獲得緩刑的花蓮縣19歲張男，去年透過IG認識新竹縣12歲女童，竟以包養為由騙女童自拍裸照，新竹地院依引誘使少年自行拍攝性影像罪，再判他徒刑1年8月。

法官調查，去年1月19歲的張男透過IG結識12歲女童，在花蓮縣租屋處內，與新竹縣竹北市的女童透過IG私訊，並以包養為誘因引誘女童自拍，女童遂自行拍攝裸露部分胸部、背部等照片4張，再將照片傳送給張男觀覽。經女童母親發現上情後報警處理，經警方循線查獲。



法官審酌張男透過社交軟體結識被害女童後，雙方相識未久，為滿足一己私慾，竟利用被害人年紀尚輕、關於拍攝自身性影像之智識及決斷能力未臻成熟之機會，犯下本案，實對於被害女童身心健康及人格發展造成不當影響，且破壞社會善良風氣。

張男先前因違反兒童及少年性剝削防制條例、恐嚇危害安全案件，今年初經花蓮地方法院少年法庭分別判處有期徒刑2年8月、2月，緩刑3年，最後法官依引誘使少年自行拍攝性影像罪再判他有期徒刑1年8月。

