遊覽車逕行左轉撞死機車騎士 司機、車主與業者判賠900萬

遊覽車逕行左轉撞死機車騎士，司機、車主與交通公司判賠900萬。（記者蔡彰盛攝）

去年2月孫男開著交通公司的大客車，行經國道3號新竹匝道路口，因未等左轉燈亮就逕行左轉，撞死機車騎士康男，已離異的康父與康母向駕駛孫男以及車主徐男、雇主交通公司連帶求償1688萬元，新竹地院審理後判賠近900萬。

去年2月4日凌晨4點多孫男駕駛營業用大客車，行經新竹市茄苳景觀大道與國道3號南下匝道交岔路口，未待左轉指示號誌燈亮起即逕行左轉，與康男機車發生碰撞，致康男人車倒地送醫不治。事後康父向孫男與其交通公司與車主，連帶求償818萬元，康母求償870萬元。

刑事部分，孫男涉嫌過失致死案件，經新竹地院判處有期徒刑8月。

交通公司與車主徐男辯稱，康父與妻子已經離婚，各自聲請理賠不合理，然法官指出，原告2人縱使離婚，與死者間父母子女身分關係仍存在，自得基於各自主張，分別行使權利。

最後法官判扶養費195萬與精神慰撫金200萬元等給康父，合計468萬元、康母425萬元。由於事故發生後，2人已各受領強制汽車責任險保險金100萬元，故應予以扣除。

