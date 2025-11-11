為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    遊覽車逕行左轉撞死機車騎士 司機、車主與業者判賠900萬

    2025/11/11 19:17 記者蔡彰盛／新竹報導
    遊覽車逕行左轉撞死機車騎士，司機、車主與交通公司判賠900萬。（記者蔡彰盛攝）

    遊覽車逕行左轉撞死機車騎士，司機、車主與交通公司判賠900萬。（記者蔡彰盛攝）

    去年2月孫男開著交通公司的大客車，行經國道3號新竹匝道路口，因未等左轉燈亮就逕行左轉，撞死機車騎士康男，已離異的康父與康母向駕駛孫男以及車主徐男、雇主交通公司連帶求償1688萬元，新竹地院審理後判賠近900萬。

    去年2月4日凌晨4點多孫男駕駛營業用大客車，行經新竹市茄苳景觀大道與國道3號南下匝道交岔路口，未待左轉指示號誌燈亮起即逕行左轉，與康男機車發生碰撞，致康男人車倒地送醫不治。事後康父向孫男與其交通公司與車主，連帶求償818萬元，康母求償870萬元。

    刑事部分，孫男涉嫌過失致死案件，經新竹地院判處有期徒刑8月。

    交通公司與車主徐男辯稱，康父與妻子已經離婚，各自聲請理賠不合理，然法官指出，原告2人縱使離婚，與死者間父母子女身分關係仍存在，自得基於各自主張，分別行使權利。

    最後法官判扶養費195萬與精神慰撫金200萬元等給康父，合計468萬元、康母425萬元。由於事故發生後，2人已各受領強制汽車責任險保險金100萬元，故應予以扣除。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播