冒雨競標！全台雙11法拍破3.4億 新北64公斤黃金2.4億落槌

新北分署指出，此次拍賣共計90個品項，分22標進行，吸引21組民眾登記應買，最終全部標的均順利拍定，總拍定金額達2億4350萬元，為國庫挹注可觀收入。（新北分署提供）

颱風天也澆不熄搶標熱！受鳳凰颱風外圍環流影響，全台風雨交加，但法務部行政執行署今舉辦全國「檢執聯防‧守護正義－五打七安聯合拍賣會」仍湧入大批民眾冒雨到場。全國分署同步開槌，總拍定金額飆破3億4050萬餘元，其中新北分署以重達64公斤的黃金標出2億4350萬元高價，勇奪全場「標王」，成為本次拍賣最矚目焦點。

開幕典禮由法務部政務次長黃世杰主持，行政執行署署長繆卓然、高等檢察署主任檢察官吳慧蘭、士林地檢署主任檢察官張志明、士林分署分署長吳廣莉、刑事局副局長蕭欽杰及洗錢防制辦公室諮議劉芯羽等共同出席。黃世杰致詞表示，法務部自2018年起即指示行政機關協助檢警變價沒收及扣押物，以強化犯罪沒收效益並提高被害人受償可能，未來將持續透過跨機關合作。

本次拍賣會中，新北分署表現最亮眼，執行某貴金屬公司集團欠繳稅款案件，查封的黃金重達64公斤、共90件、分22標拍賣，吸引21組買家踴躍應標，最終全數拍定，合計金額達2億4350萬元，榮登全國最高拍定金額紀錄。

高雄分署則以拍出詐騙吸金集團「真善美自治互助聯誼會」遭判沒收的鳥松區土地5筆，拍定金額達3021萬1000元，為全國不動產類冠軍。

士林分署受士林地檢署囑託，拍賣「幣想科技」詐欺案查扣的泰達幣64萬餘顆，吸引21組買家冒雨競標，最終成功變價29萬3699顆，拍定金額928萬800元，全數作為保全未來沒收與求償之用。

此外，台北分署拍定乙太幣12.36枚、成交價134萬元；台中分署則拍出檢警偵辦廢棄物清理法、詐欺案件查扣的3輛曳引車、1輛名車與1台挖土機，共得1304萬元；高雄分署另拍出名車280萬餘元。彰化、嘉義及花蓮分署也陸續拍出多件查扣車輛與機具，共計拍得280萬餘元，成果豐碩。

開幕典禮由法務部政務次長黃世杰主持，行政執行署署長繆卓然、高檢署主任檢察官吳慧蘭、士檢主任檢察官張志明、士林分署分署長吳廣莉、刑事局副局長蕭欽杰及洗錢防制辦公室諮議劉芯羽等共同出席。（記者劉詠韻攝）

