檢調查京華城標售案 再度約談中石化董事長陳瑞隆 威京財務經理張志澄50萬交保

檢調偵辦京華城土地標售案，發現威京集團旗下中石化雖有估價，卻採用偏高的版本，讓子公司鼎越開發以超過底價30億元的372億元，向同集團京華城公司購入土地，京華城公司之後以減資方式將錢分給股東，其中有近30億元流進香港一家公司，疑解決威京集團主席沈慶京的私人債務，因而懷疑沈在背後操盤；台北地檢署今年5月間發動搜索，將集團旗下中石化前後任董事長等9人列為被告，諭知40萬至500萬不等金額交保，今再度指揮北機站約談中石化董事長陳瑞隆等5人。

檢方今日約談的被告，除陳瑞隆外，還有京華城董事長陳玉坤、鼎越執行副總張嘉文、財務副總蔡志章、威京集團財務經理張志澄；其中張志澄部分，檢方今晚訊後已依違反證券交易法諭令張50萬元交保。

2001年開幕的京華城購物中心，因營運狀況不佳，2018年開價380億元對外招標，經3次流標，2019年降價為342億元，最後由鼎越公司以372億元得標。

據了解，鼎越資本額只有1億元，經中石化不斷增資而得以參與京華城土地標售案，且中石化雖有多份估價報告，但該公司董事會及審計委員會卻以偏高的版本，讓鼎越以372億元購入土地，涉有不符營業常規交易情形；2021年買賣雙方完成土地過戶，京華城公司從約150億元減資到剩下1億元，有近30億元流進香港一家公司，該公司背後大股東是一名大亨，疑是為了解決沈慶京的私人欠債。

檢方今年5月指揮北機站發動搜索，約談中石化前後任董事長林克銘和陳瑞隆、鼎越前負責人朱亞虎等人，訊後諭知林克銘500萬元交保、陳瑞隆200萬元交保、前鼎越公司負責人朱亞虎100萬元交保並限制出境出海、中石化時任獨董及知名經濟學者朱雲鵬120萬元交保，代理總經理兼發言人陳穎俊100萬元交保並限制出境出海；法務經理陳俊源、土地開發部副理梁恭儀及土地開發部高階管理師朱俊嘉40萬元至80萬元不等金額交保。

