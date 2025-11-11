目睹火災演練有感 桃園企業捐贈大林消防分隊救災救護器材

桃園區翊聖企業董事長林仲箎及經理蔡金秀夫妻，共同發起捐贈大林分隊多項搶救與救護器材，以實際行動力挺消防人員執勤安全。（大林分隊提供）

桃園市消防局第1救災救護大隊今年8月間在桃園區翊聖企業舉辦火災兵棋演練，董事長林仲箎及經理蔡金秀夫妻現場觀禮時，深感消防人員經常要在高溫與危險環境中救災，近日捐贈大林分隊多項搶救與救護器材，以實際行動力挺消防人員執勤安全。

大林分隊表示，此次捐贈項目包含火災搶救、人命救助及救護3大類，有因應新型態電動車火警所需的專用搶救設備，如底盤瞄子、穿刺瞄子等，以及自動給氧設備與救助繩索等多項救助救護器材，展現企業對消防專業需求的重視與支持。

大林分隊表示，林仲箎、蔡金秀同為慈濟委員，長年秉持職志合一的精神，將企業經營與人文關懷相結合，不僅於公司內推動環保與人文講習，更常帶領員工及社區民眾參與公益活動。

大林分隊長李安邦表示，「感謝翊聖企業長期深耕地方、熱心公益，這份支持，是消防人員持續守護市民安全的最大鼓勵。」也期盼藉由此次捐贈拋磚引玉，讓更多企業及社會大眾關心公共安全。

捐贈的救災救護器材包含火災搶救、人命救助及救護3大類。（大林分隊提供）

