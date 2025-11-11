三重月子中心爆粗暴抱嬰爭議 采新婦幼診所免職涉事護理師、移警偵辦

三重月子中心爆粗暴抱嬰爭議 采新婦幼診所免職涉事護理師、移警偵辦2025/11/11 18:30 記者羅國嘉／新北報導
家屬控訴一名護理人員多次以未支撐頭頸的方式粗暴抱起新生兒，恐造成「嬰兒搖晃症候群」。（議員陳啟能提供）
新北市三重區采新婦幼診所附設月子中心爆出嚴重護理疏失事件，家屬控訴一名護理人員多次以未支撐頭頸的方式粗暴抱起新生兒，恐造成「嬰兒搖晃症候群」，且院方態度冷漠、未道歉也未改善。對此，采新婦幼診所稍早發聲明表示，已將涉事員工免職並移交警方偵辦，社會局與衛生局均已介入調查，事件後續進入司法程序。
采新婦幼診所指出，該寶寶於本院生產，產後照顧一事是診所內吳姓同仁個人行為。獲知該事後，已立即給予免職處分並將所有證據移交警方偵辦，並加強教育訓練在職同仁。目前經社會局、衛生局督察中。
采新婦幼診所也說，事發後積極與家屬聯繫惟無力負擔，家屬提出巨額賠款，目前已進入司法程序。診所日後定將繼續秉持初衷，努力服務社會。
采新婦幼診所稍早發聲明表示，已將涉事員工免職並移交警方偵辦，社會局與衛生局均已介入調查，事件後續進入司法程序。（采新婦幼診所提供）
