陽明山小油坑火燒5小時！廠商未更換電池釀180萬財損 檢不起訴原因曝

陽明山小油坑今年4月14日發生大火，狂燒近5小時，估算災損面積約4.5公頃。（空勤總隊提供）

台北市陽明山小油坑今年4月發生火警，延燒近5小時，造成登山步道與植被嚴重損毀，估計財損逾180萬元。經查，起火原因為國家高速網路與計算中心委託廠商「璞倍科技」架設的空氣品質監測儀鋰電池異常起火，士林地檢署認定負責人疏未更換電池釀災，惟考量他無前科、態度良好並與國網中心和解，最終處分不起訴。

不起訴書指出，璞倍科技公司自2022年11月起，受國家實驗研究院國家高速網路與計算中心委託，在陽明山小油坑遊客中心往七星山登山步道一帶架設空氣品質監測設備，負責蒐集並傳送空氣品質數據。

今年4月14日，該監測設備內鋰電池因長期未更換，受火山口附近的含硫氣體腐蝕影響而異常起火，引燃周邊山坡植被及登山步道，所幸消防人員迅速撲滅火勢，未釀成人員傷亡。

檢方調查，負責人鄭男坦承因疏忽未即時更換電池，導致設備起火，相關證據包括火災原因鑑定書、現場平面圖及照片等，足以印證事實，檢察官認定其行為構成刑法第175條第3項失火燒燬物致生公共危險罪。

不過，檢方考量鄭男無前科，僅因一時失察誤觸刑章，且犯後態度良好，已代表公司與國網中心達成和解，遂依刑事訴訟法第253條規定，予以不起訴處分。

