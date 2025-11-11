為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    陽明山小油坑火燒5小時！廠商未更換電池釀180萬財損 檢不起訴原因曝

    2025/11/11 17:47 記者劉詠韻／台北報導
    陽明山小油坑今年4月14日發生大火，狂燒近5小時，估算災損面積約4.5公頃。（空勤總隊提供）

    陽明山小油坑今年4月14日發生大火，狂燒近5小時，估算災損面積約4.5公頃。（空勤總隊提供）

    台北市陽明山小油坑今年4月發生火警，延燒近5小時，造成登山步道與植被嚴重損毀，估計財損逾180萬元。經查，起火原因為國家高速網路與計算中心委託廠商「璞倍科技」架設的空氣品質監測儀鋰電池異常起火，士林地檢署認定負責人疏未更換電池釀災，惟考量他無前科、態度良好並與國網中心和解，最終處分不起訴。

    不起訴書指出，璞倍科技公司自2022年11月起，受國家實驗研究院國家高速網路與計算中心委託，在陽明山小油坑遊客中心往七星山登山步道一帶架設空氣品質監測設備，負責蒐集並傳送空氣品質數據。

    今年4月14日，該監測設備內鋰電池因長期未更換，受火山口附近的含硫氣體腐蝕影響而異常起火，引燃周邊山坡植被及登山步道，所幸消防人員迅速撲滅火勢，未釀成人員傷亡。

    檢方調查，負責人鄭男坦承因疏忽未即時更換電池，導致設備起火，相關證據包括火災原因鑑定書、現場平面圖及照片等，足以印證事實，檢察官認定其行為構成刑法第175條第3項失火燒燬物致生公共危險罪。

    不過，檢方考量鄭男無前科，僅因一時失察誤觸刑章，且犯後態度良好，已代表公司與國網中心達成和解，遂依刑事訴訟法第253條規定，予以不起訴處分。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播