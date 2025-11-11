為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國民黨彰化前鄉代李岳珉涉貪 二審駁回仍判7年

    2025/11/11 17:40 記者陳建志／台中報導
    前彰化花壇鄉代李岳珉，仲介「袋地」圖利，獲取不法利益93萬餘元，台中高分院維持7年徒刑。（記者陳建志攝）

    前彰化花壇鄉代李岳珉，仲介「袋地」圖利，獲取不法利益93萬餘元，台中高分院維持7年徒刑。（記者陳建志攝）

    國民黨籍彰化縣花壇鄉前鄉代李岳珉，得知鄉內有一筆土地，是沒有道路的「袋地」，因無法指定建築線賣不出去，爭取開闢側溝和開路鋪柏油，使土地順利出售，獲不法利益93萬餘元，彰化地院一審依涉犯非主管監督事務圖利罪，判刑7年、褫奪公權5年，李男上訴，台中高分院今判決駁回，維持原判。

    判決書指出，李男在2002年至2018年間，擔任彰化縣花壇鄉民代表，任鄉代前曾仲介土地買賣賺取佣金，且曾在公所建設課任職，並負責建築執照審核、建築線指定等業務，因此知悉建築線指定相關法令、流程。

    李男在2011年間得知鄉內有一筆土地要賣，因無法指定建築線賣不出去，明知該土地過往並無淹水情況，仍假稱該土地「長期以來無排水設施，每遇豪雨即成災，造成居民出入不便，建請施設路面側溝工程，以維村民生命財產安全」等理由，在2016年鄉代會議中提案，要求公所同意在土地邊界興建水溝。

    且李男為使公所能儘速在土地邊界興建水溝，又以公帑在一旁泥地鋪設瀝青路面，使「袋地」在外觀上符合「面臨現有巷道」之要件而得以指定建築線，使李男順利在2018年時，仲介該筆土地買賣，獲取不法仲介傭金93萬3435元。

    彰化地院審理時，李男否認有圖利犯行、不承認對公所人員施壓，會建議在24地號土地一併鋪瀝青，那是因為該土地很泥濘，並沒有要求刨除巷道泥地的瀝青再重鋪，也不知道為什麼會勘結論，加註「有關代表反映」等文字。

    彰化地院認為，李男擔任鄉代16年，且曾在公所建設課任職，熟悉相關法令，明知違反利益衝突迴避法，卻濫用民意代表職責，敗壞官箴，獲取93萬餘元的不法利益，偵查初期雖自承犯罪，但後來翻供，犯後態度欠佳，依涉犯非主管監督事務圖利罪，判處7年徒刑，沒收犯罪所得93萬餘元、褫奪公權5年。

    李男不服上訴二審，台中高分院審理後今宣判，判決駁回，仍維持一審7年徒刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播