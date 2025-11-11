國民黨彰化前鄉代李岳珉涉貪 二審駁回仍判7年

前彰化花壇鄉代李岳珉，仲介「袋地」圖利，獲取不法利益93萬餘元，台中高分院維持7年徒刑。（記者陳建志攝）

國民黨籍彰化縣花壇鄉前鄉代李岳珉，得知鄉內有一筆土地，是沒有道路的「袋地」，因無法指定建築線賣不出去，爭取開闢側溝和開路鋪柏油，使土地順利出售，獲不法利益93萬餘元，彰化地院一審依涉犯非主管監督事務圖利罪，判刑7年、褫奪公權5年，李男上訴，台中高分院今判決駁回，維持原判。

判決書指出，李男在2002年至2018年間，擔任彰化縣花壇鄉民代表，任鄉代前曾仲介土地買賣賺取佣金，且曾在公所建設課任職，並負責建築執照審核、建築線指定等業務，因此知悉建築線指定相關法令、流程。

李男在2011年間得知鄉內有一筆土地要賣，因無法指定建築線賣不出去，明知該土地過往並無淹水情況，仍假稱該土地「長期以來無排水設施，每遇豪雨即成災，造成居民出入不便，建請施設路面側溝工程，以維村民生命財產安全」等理由，在2016年鄉代會議中提案，要求公所同意在土地邊界興建水溝。

且李男為使公所能儘速在土地邊界興建水溝，又以公帑在一旁泥地鋪設瀝青路面，使「袋地」在外觀上符合「面臨現有巷道」之要件而得以指定建築線，使李男順利在2018年時，仲介該筆土地買賣，獲取不法仲介傭金93萬3435元。

彰化地院審理時，李男否認有圖利犯行、不承認對公所人員施壓，會建議在24地號土地一併鋪瀝青，那是因為該土地很泥濘，並沒有要求刨除巷道泥地的瀝青再重鋪，也不知道為什麼會勘結論，加註「有關代表反映」等文字。

彰化地院認為，李男擔任鄉代16年，且曾在公所建設課任職，熟悉相關法令，明知違反利益衝突迴避法，卻濫用民意代表職責，敗壞官箴，獲取93萬餘元的不法利益，偵查初期雖自承犯罪，但後來翻供，犯後態度欠佳，依涉犯非主管監督事務圖利罪，判處7年徒刑，沒收犯罪所得93萬餘元、褫奪公權5年。

李男不服上訴二審，台中高分院審理後今宣判，判決駁回，仍維持一審7年徒刑。

