陳以信指犯罪率高須增警力 台南警局：警民比六都第三、治安平穩

位於台南市新營區的台南市警察局拿出刑案數據強調台南治安平穩，警民比例位居六都第三。（民眾提供）

對於爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，11日提出如他選上市長，會在任內4年逐年增補到400名警力，追上高雄警民比例，解決警力不足問題；同時依警政署去年統計說，台南犯罪率居六都第二。台南市警局回應說，警局在前幾年有增加295位預算員額，目前全市警察預算員額是4657人、實際為4395人，警民比在六都排名第三，且治安呈現平穩狀況。

南市警局表示，市警局在市長黃偉哲與市議會支持下，於2020年及2023年分別增加警察預算員額110人及185人（合計295人），以維護治安、守護市民安全，目前南市警民比在各直轄市中排名第3。

請繼續往下閱讀...

市警局並說，從各項刑案數據顯示南市治安呈現平穩：

（1）統計南市今年1月至10月間，全般刑案每10萬人發生率2151.8件，是六都最低；另全般刑案破獲率82.28%，是六都最高。（2）南市在2021年暴力犯罪發生47件，2022年發生43件，2023年46件、2024年44件，並沒有明顯增加或惡化；另統計今年1月至10月間，暴力犯罪破獲率達104.65%，是六都排名第一。

（3）統計南市今年1月至10月間，竊盜犯罪每10萬人發生率266.57件，是六都排名第二低；另竊盜犯罪破獲率82.38%，為六都排名第二。

（4）南市人口基數相對較低及市警局秉持「不匿報刑案、案件發生就偵破」的理念，依規定受理案件，面對治安真實面，不美化治安數據，真實呈現刑案數據及治安狀況。

市警局並強調，相關刑案數據顯示南市治安平穩，治安狀況排在六都前段班，並無惡化情形。警局將持續強化科技偵查刑案，提升打擊犯罪之效率及效能，全面檢肅非法槍彈、強力打擊詐欺、掃黑、查緝毒品犯罪，全面掌控轄內不良幫派及黑道分子，迅速偵破重大刑案，加強預防犯罪宣導，建立警民合作通報網，提供市民安居樂業的生活環境。

相關新聞請見︰

參選拚治安 陳以信：4年增400名警力追上高雄水準

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法