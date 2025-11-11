為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    來台打黑工13年、2度非法入境 越籍女自首獲判3月、50日拘役

    2025/11/11 17:32 記者顏宏駿／彰化報導
    來台打黑工13年，2度非法入境，她僅獲判3月、50日拘役。（資料照，記者顏宏駿攝）

    一名現年57歲TRAN（陳）姓越籍女子以假身分在台非法工作長達13年，最後主動向移民署自首而曝光，去年8月6日到移民署彰化專勤隊自首，被檢方依移民法提起公訴，該案經彰化地院審理，法官判處陳女3月徒刑及50日拘役。

    根據檢方起訴書，陳女早在2009年間就曾來台工作，因逃逸遭查獲遣返，這是她第一次來台被捕。事實上她早於2002年2月8日與越南非法仲介合作，持偽造護照從桃園國際機場入境，導致移民署人員誤准其入境，成功以假身分在台非法工作長達13年。此舉已觸犯《刑法》第214條「使公務員登載不實罪」及修正前《入出國及移民法》第74條「未經許可入國罪」。

    陳女於2023年間再度以非法手段入境，她付4000美元給不明船家，從越南搭乘船隻至台灣某處海邊上岸，2度非法入境並繼續在台打工。

    陳女去年8月6日主動向移民署彰化專勤隊自首，在偵訊中坦承2次非法入境，並供出偽造護照與偷渡過程。由於她在犯罪未被發覺前自首，依法獲得減刑。彰化地方法院審理後，依修正前《入出國及移民法》判處她第一次非法入境有期徒刑3月、第二次非法入境拘役50日，皆得易科罰金。

