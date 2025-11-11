桃園南門市場遭祝融復原啟動 市府11/17進場拆除、周邊交管2週

桃園區南門市場本月5日遭祝融，市府在鳳凰颱風來襲前先拆除部分屋頂、雨遮及附屬建築物。（記者鄭淑婷攝）

桃園市桃園區南門市場本月5日遭受祝融，公有市場部分幾乎全毀，桃市府持續進行災後復原工作，考量鳳凰颱風來襲，經發局會同建管處10日先行拆除部分屋頂、雨遮及附屬建築物，預計17日起進場執行全面拆除工程，工期估計約需2週。

針對南門市場復原工作進度，副市長王明鉅今主持視訊會議，邀集經發局、都發局、建管處、新工處、消防局、環保局、警察局、交通局及桃園區公所等單位，研議後續嚴重損壞建物的拆除時程與範圍，希望加速後續安全復原工作。

經發局表示，經結構技師公會於7日現場勘查，市場部分攤位與漁市場範圍結構均已嚴重受損，評估須全面拆除，建管處預計17日起進場執行拆除作業，工期估計約需2週。

經發局表示，為維護拆除期間施工安全，包含桃園區文化街（三民路三段、南華街間）、南昌西街及南昌東街相關區域將進行交通封閉管制，汽、機車均禁止通行與停放，將於16日前完成圍籬設施及交通管制牌面設置，並依拆除進度與現場狀況，滾動式調整封閉範圍，屆時也請民眾與攤商勿進入施工區域，以確保自身安全，市府將持續推動南門市場的復原重建工作，儘速恢復市場功能。

