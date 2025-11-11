為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    持板手在嘉義遊藝場停車場搶175萬元 4人被逮起訴

    2025/11/11 16:52 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義地檢署。（資料照）

    46歲吳姓男子夥同另名36歲吳姓男子、王姓男子今年9月涉嫌持板手在嘉義市一家遊藝場停車場搶走林姓男子的175萬元現金，並由同夥羅姓男子接應逃亡，經嘉義市警局第一分局組專案小組偵辦，陸續逮捕吳男、羅男等4人，嘉義地檢署檢方偵查終結，今依強盜罪、涉幫助強盜罪起訴4人。

    起訴書指出，46歲吳男因得知一名張姓男子將在該遊藝場交付鉅款給林男，因此將訊息告知同夥王男，指示搶劫；王男與36歲吳男到遊藝場時，發現林男車輛已停在停車場，王男後來離開，而張男後續則到林男車內，將175萬元、5萬元積分卡交給林男，林男則在車上休息。

    36歲吳男見狀，將林男車門強行打開，並持板手將現金及積分卡搶走，再逃到王男住處，先拿走90萬元當酬勞，再由羅男接應載走，他則交給羅男5000元當油錢補貼，逃逸過程中，吳男多次遮蔽車牌還變裝躲避追查；其餘款項，王男分得25萬元，並交付60萬元及積分卡給46歲吳男。

    警方獲報進行偵辦，逮捕吳男等4人，檢方偵查終結，吳男等3人涉攜帶凶器強盜罪嫌，羅男涉幫助強盜罪嫌，均被起訴。

