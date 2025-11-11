18歲男陪飲酒療情傷硬上少女 判刑3年6月

桃園市林姓男子剛滿18歲時，陪同少女在公園飲酒後亂性，將少女拉進廁所硬上，桃園地院審理後將他判處3年6月徒刑。（記者余瑞仁攝）

桃園市林姓男子於2023年2月間剛滿18歲時，騎車搭載少女找前男友，少女事後心情低落，林陪著在八德區高城公園飲酒，卻酒後亂性將少女拉進廁所內，不顧少女明確拒絕且推阻抗拒仍硬上逞慾。桃園地院審理時，林男辯稱未違反女方意願，法官不採信其說詞，審結依強制性交罪將林男判處3年6月徒刑。

判決指出，林男與未成年少女為朋友關係，2023年2月21日凌晨零時許，林男騎車搭載少女找前男友，後來見少女心情低落，2人前往八德區高城公園內飲酒解悶，不料酒過三巡後，林男突然強拉少女進入公園內身障廁所內，將少女壓在洗手台上脫下褲子，少女當時明確表達拒絕，並出手推阻抗拒，仍遭強制性交得逞。

少女事後向友人哭訴後到醫院驗傷並向警方報案，桃園地檢署調查後依妨害性自主罪嫌將林男起訴。桃園地院審理時，少女證稱當時林男載她去找前男友，後來載她去高城公園廁所旁板凳上飲酒，林男2度強拉她進入廁所，第一次時向她告白後隨即強行脫她褲子，她推開對方後，雙方繼續在廁所旁椅凳坐著，接著林男第二次對她告白，她再次拒絕接受後，林男又將她強拉進廁所，用上半身壓住她並脫掉她褲子，她當時哭著拒絕，並動手要推開對方，但仍遭性侵得逞。

林男庭訊時坦承雙方發生性關係，但否認違反少女意願；辯護人則指此案僅少女單一指訴，並無其他客觀事證。法官審理認為，林男於警詢及檢方偵查時始終否認與少女發生性行為，甚至在檢察官質問為何少女下體驗出林男DNA時，林男還回稱「不知道，可能是她在其意識不清醒的時候去弄的」，直至法院進行準備程序時，才坦承曾與少女有性行為、沒有違反意願，說詞難以採信。

法官審理認為，林男僅為滿足自身性慾，一時衝動對少女為強制性交犯行，恣意侵害少女性自主權，致其身心嚴重受創，且林男犯後始終否認犯行，迄今尚未與少女達成和解或賠償損害，也未獲得少女與家人原諒，審結依強制性交罪將林男判處有期徒刑3年6月。可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

