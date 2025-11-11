北市東區精品店賣中國仿冒CHANEL、LV精品 侵權市值逾3千萬元

警方搜出LV等大批仿冒精品包包。（記者姚岳宏攝）

50歲林姓女子等人在台北市東區頂好名店城及附近巷內開設精品店，卻透過微信等管道，從中國進口大批「DIOR」、「CHANEL」、「LV」等高價品牌仿冒品，再以低於市價十分之一價格販售，每月營業額超過100萬元，刑事局智慧財產權偵查大隊接獲檢舉，循線逮人，初查侵權市值超過3千萬元，詢後將林女等3女依違反商標法送辦。

刑事局智財大隊日前接獲檢舉，台北市東區商家公開陳列販售仿冒精品，循線追查，發現兩間店面由50歲林女及58歲蕭女分別經營，看準部分喜愛名牌卻想撿便宜的民眾，提供與明星同款穿搭的仿冒服飾、鞋子與包包，她們為確保品質，還會結伴前往中國廣東深圳挑貨，其他時間則以「微信」與中國廠商持續進貨。

警方查出，2人除以店面銷售，還會透過通訊軟體LINE傳送仿冒精品圖片，供客人挑選訂購，或由客人指定商品提供照片後請商家訂貨，2人進貨成本有時僅1千元，卻以成本價的3~4倍銷售仿冒精品牟取暴利，但往往真品卻要3、4萬元，仍吸引許多人上網訂購。

刑事局智財大隊今年5月持搜索票，前往北市忠孝東路四段2處商家店面執行搜索，查獲犯嫌林女、蕭女及其張姓女員工，現場查扣手機、平板1台、估價單、標籤紙、現金日報表、仿冒服飾、包包等商品近600件及相關電磁紀錄，初估侵權市值逾3千萬元。詢後依違反商標法第95條、第97條等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

