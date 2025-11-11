為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    雙十一大拍賣!新北分署拍出64公斤黃金 國庫挹注2.4億元

    2025/11/11 16:06 記者王定傳／台北報導
    新北分署展示拍賣黃金標的。（新北分署提供）

    新北分署展示拍賣黃金標的。（新北分署提供）

    法務部行政執行署新北分署今（11日）上午10時舉行黃金拍賣會，拍賣總重達64公斤的黃金，為行政執行機關歷來規模最大的黃金拍賣會；新北分署指出，此次拍賣共計90個品項，分22標進行，吸引21組民眾登記應買，最終全部標的均順利拍定，總拍定金額達2億4350萬元，為國庫挹注可觀收入。

    新北分署辦理11家貴金屬公司積欠稅款計約7.7億元，查封64公斤黃金，查封品項包含全球知名品牌瑞士Metalor（美泰樂）約1公斤的金條共49塊，另有黃金磚、金元寶、小金豆及黃金純條等多樣型態，合計總重達64公斤，於11日上午進行拍賣。

    新北分署表示，鑑於近來國際金價行情持續攀升，頻創歷史新高，拍賣消息甫公布即引起民眾高度關注；依拍賣公告所載，應買人須繳交100萬元的金融機構本行票據作為保證金，始得登記應買，並開放登記應買的民眾觀覽拍賣標的，當日有21組民眾到場登記應買，拍賣現場氣氛熱絡，各標均歷經激烈競價方得拍定，22標總計分由11位民眾得標。

    新北分署指出，此次拍賣全數22標皆順利拍出，拍定總金額達2億4350萬元，展現行政執行機關積極強化欠稅追繳的成果，全力落實政府維護人民安全「五打七安」政策，強力執行鉅額欠稅案件，以保障國家財政收入，穩固執行政策基礎，未來將持續極協助國家公庫增收，維護社會公平正義。

    新北分署今拍賣黃金。（新北分署提供）

    新北分署今拍賣黃金。（新北分署提供）

