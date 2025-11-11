佛光大學雲起樓傳火警 4樓辦公室悶燒冒濃煙

佛光大學雲起樓傳火警，消防人員入內尋找起火點滅火。（民眾提供）

佛光大學今天下午近2點傳出火警，位於雲起樓的4樓辦公室疑似悶燒冒出陣陣濃煙及燒焦味惡臭，現場警鈴大響外，附近研究室老師發現火警後也同步報案，消防局獲報派遣3個分隊上山滅火，火勢很快撲滅，目前尚在排煙，詳細起火原因將由火調科釐清。校方回應，悶燒範圍不大，財損還在盤點中、師生均安。

宜蘭縣今天宣布停班課，佛光大學僅部分師生還在校園，雲起樓4樓1間辦公室今天下午傳出火警，疑似悶燒後不斷冒出黑煙，煙霧籠罩整個走道，火勢除啟動警鈴外，也有老師發現後報案，消防局獲報趕往救援，所幸未有人員傷亡，火勢很快撲滅，僅燒毀一部分辦公室桌椅。

消防局表示，消防人員到場後發現濃煙瀰漫，進入悶燒辦公室內尋找起火點，在桌椅上發現一處小火光，立刻灑水撲滅，由於當時辦公室無人在場，因此起火原因還需要調查釐清。

校方回應，感謝消防人員盡速抵達，火勢很快撲滅，悶燒辦公室內未堆置太多物品，目前損失尚在盤點，師生均安，感謝外界關心。

佛光大學雲起樓1間辦公室悶燒，現場走道濃煙瀰漫。（民眾提供）

宜蘭縣消防局獲報派出3個分隊赴佛光大學滅火。（民眾提供）

佛光大學雲起樓1間辦公室下午悶燒起火，燒火部分桌椅。（民眾提供）

