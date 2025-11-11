為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    佛光大學雲起樓傳火警 4樓辦公室悶燒冒濃煙

    2025/11/11 15:28 記者王峻祺／宜蘭報導
    佛光大學雲起樓傳火警，消防人員入內尋找起火點滅火。（民眾提供）

    佛光大學雲起樓傳火警，消防人員入內尋找起火點滅火。（民眾提供）

    佛光大學今天下午近2點傳出火警，位於雲起樓的4樓辦公室疑似悶燒冒出陣陣濃煙及燒焦味惡臭，現場警鈴大響外，附近研究室老師發現火警後也同步報案，消防局獲報派遣3個分隊上山滅火，火勢很快撲滅，目前尚在排煙，詳細起火原因將由火調科釐清。校方回應，悶燒範圍不大，財損還在盤點中、師生均安。

    宜蘭縣今天宣布停班課，佛光大學僅部分師生還在校園，雲起樓4樓1間辦公室今天下午傳出火警，疑似悶燒後不斷冒出黑煙，煙霧籠罩整個走道，火勢除啟動警鈴外，也有老師發現後報案，消防局獲報趕往救援，所幸未有人員傷亡，火勢很快撲滅，僅燒毀一部分辦公室桌椅。

    消防局表示，消防人員到場後發現濃煙瀰漫，進入悶燒辦公室內尋找起火點，在桌椅上發現一處小火光，立刻灑水撲滅，由於當時辦公室無人在場，因此起火原因還需要調查釐清。

    校方回應，感謝消防人員盡速抵達，火勢很快撲滅，悶燒辦公室內未堆置太多物品，目前損失尚在盤點，師生均安，感謝外界關心。

    佛光大學雲起樓1間辦公室悶燒，現場走道濃煙瀰漫。（民眾提供）

    佛光大學雲起樓1間辦公室悶燒，現場走道濃煙瀰漫。（民眾提供）

    宜蘭縣消防局獲報派出3個分隊赴佛光大學滅火。（民眾提供）

    宜蘭縣消防局獲報派出3個分隊赴佛光大學滅火。（民眾提供）

    佛光大學雲起樓1間辦公室下午悶燒起火，燒火部分桌椅。（民眾提供）

    佛光大學雲起樓1間辦公室下午悶燒起火，燒火部分桌椅。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播