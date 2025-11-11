為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    修但幾勒！遺失法器遭地檢署拍賣 台東「乩童」急喊聲

    2025/11/11 16:26 記者劉人瑋／台東報導
    乩童留下得標者聯繫方式再求取回失物。（記者劉人瑋攝）

    乩童留下得標者聯繫方式再求取回失物。（記者劉人瑋攝）

    法務部行政執行署花蓮分署今早舉行拍賣，將許多案件的不法物品換現償還失主，不料竟有名自稱是「乩童」的男子從地檢內聞訊衝出喊著「我的法器啊！」他宣稱是自己的廟遭竊，還能說出許多贓物名稱，原來自己天天和失物相近卻不知，地檢署工作人員感嘆：「只能說，這一切都是緣份。」

    雖然這次拍賣最受矚目的是保持捷Macan S休旅車，但拍賣結束後卻另有插曲。一名男子突從地檢署內衝出查看已拍出但尚未點收的貨物，並急忙去電向電話另端說「東西都在這裡，找到了」。原來這批貨物當中，有不少是電鑽、切割機等器具，其中又夾雜了不少木雕佛像、飾品與法器，甚至還有一對龍鳳雙劍，男子宣稱這批贓物「都是從自己的廟被偷來的」。

    拍下物品者表示，其實自己和友人比較想要工具機，對木雕沒太大興趣，其他人也有類似看法，宣稱是「失主」的男子聽聞後大為不滿，認為眾人「不識貨」。

    男子表示，自己是廟裡的乩童，雙劍就是他的法器，其中「九龍九鳳牌」雕工精美，光是安金鉑就花了快10萬元，想不到全部包括工具機才賣出4萬元，「但神像有追回來才是重點」。

    男子無奈地說，法器被偷走後常常藉酒澆愁，結果因酒駕被查獲在地檢署服勞役，想不到朝思暮想的法器居然就放在地檢署，「太誇張了！它們每天都和我那麼近，想不到自己卻一無所知」。

    男子與得標者互留電話並待廟方與其協議後續處置後不平離去；地檢署表示，警方應該都有依照流程通知廟方索回贓物，拍賣一切依法公告、依流程處理，如今已依規定由其他人買下，但在最後一刻，失主還能衝出與自己的法器相認這也算是緣份，但要如何再續前緣要看雙方決定。

    乩童稱，光是安貼金鉑就花10萬元。（記者劉人瑋攝）

    乩童稱，光是安貼金鉑就花10萬元。（記者劉人瑋攝）

    法務部行政執行署花蓮分署今早舉行拍賣，將許多案件的不法物品換現償還失主。（記者劉人瑋攝）

    法務部行政執行署花蓮分署今早舉行拍賣，將許多案件的不法物品換現償還失主。（記者劉人瑋攝）

