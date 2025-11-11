前遠航MD-82客機240萬拍定 MD-83客機流標

MD-82型客機編號B-28017，原由航空零件公司威碩精密實業得標，但因積欠場站停留費約900萬元，航機再度拍賣。（資料照）

除因應雙十一節日，法務部執行署今多地舉行拍賣，期許以所熟悉的購物節概念，讓民眾注意拍賣。其中，台北分署今「五打七安聯合拍賣會」買氣旺盛，前遠航MD-82型客機、新北市新店區3筆土地均順利脫標，另乙太幣12.36170732顆及各式皮包、堅果塔、珠寶等動產亦拍定或賣出多件，全場變賣金額高達644萬5560元，成果豐碩。

今拍賣會中，最備受矚目的莫過於前遠航相關的2架客機。其中，原為遠航所有的MD-82型客機，該機最初首拍底價672萬元，歷經減價三拍，於2021年由威碩精密實業公司以450萬元得標；不過，該公司因自2023年起積欠場站停留費等費用逾900萬元，再度遭拍賣、底價為230萬4000元，今最終以240萬元順利拍定。

據了解，MD-82型客機的買主為從事航空業相關的公司，師父打算將其再飛，但須經主管機關核准才能復飛。另一架MD-83型客機則因無人應買流標，台北分署將另行安排第2次拍賣。

此外，新北市新店區3筆土地以合計265萬1680元脫標。受台北地檢署囑託拍賣的乙太幣12.36170732顆，也在熱烈競標下以134萬元拍定；其他動產如皮包、珠寶及堅果塔等，也拍定多件，包括47件皮包、83個堅果塔及2件珠寶。

台北分署提醒，民眾勿心存僥倖從事違法行為，將持續協助檢察機關辦理扣押、沒收物品變價，提高沒收效益，並加強行政執行。

原為遠航所有、曾於前次拍賣被威貿精密實業買受的MD-82型客機，今以240萬元順利拍定。（記者劉詠韻翻攝）

