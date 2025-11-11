第28屆更生美展開幕 鄭銘謙：以愛復歸、永無止息、更保愛無限

第28屆更生美展今日假台中市大墩文化中心揭幕，展出主題為「以愛復歸 永無止息‧愛無限」，圖中致詞者為法務部長鄭銘謙。（法務部提供）

法務部指出，第28屆更生美展今日假台中市大墩文化中心揭幕，展出主題為「以愛復歸 永無止息‧愛無限」，象徵更生保護工作陪伴更生人復歸重生的愛永不止息，無可限量；法務部長鄭銘謙表示，更生美展是一段充滿勇氣、希望與重生意義的生命旅程，透過藝術突破更生人刻板印象的侷限，走進社會大眾的視野；每位更生藝術達人的作品，不僅展現內在真誠向善的力量，更是透過創作，激勵所有更生朋友勇於改變，堅持努力，走出屬於自己的亮麗人生。

這場活動出席者還有：檢察總長邢泰釗、台灣更生保護會董事長張斗輝、台中市政府法制局長李善植，及參展作品的各地檢署檢察長、矯正機關首長、更生保護會分會主任委員出席。

法務部指出，更生美展自1998年首次舉辦以來，已連續舉辦28屆，這歷史悠久的更生人藝術展覽，向社會大眾展現更生藝術達人豐沛的創作能量與巧思。

法務部表示，更生美展起源於台灣更生保護會台中分會結合台中地檢署、台中監獄、台中市榮譽觀護人協進會、台中雕塑學會等單位，自1997年開辦的「雕塑心靈之美技訓班」，聘請多位藝術大師入監指導，課程涵蓋雕塑、漆器、陶藝、水墨、西畫、書法、竹編等領域，歷年學員持續精進創作，屢次入選大墩美展及全國美展，成果斐然。

法務部表示，這次展出的190件精彩作品，包含梁台生、陳雪花、張尚宇、林展立、徐立智、顏正國、謝承璋、黃銀呈、賴啓源、劉鴻文、廖祥致、楊逸、朱國富等更生藝術達人的創作及矯正機關技能訓練作品。作品題材多元、風格獨具，無不展現更生朋友在藝術薰陶中逐步療癒自我、重拾信心並邁向復歸社會的歷程。

法務部指出，今年活動並邀請更生藝術達人莊進益先生分享自身的生命故事；至於今年度的「更生美展」，自即日起展出至11月22日止，展覽地點為台中市大墩文化中心大墩藝廊，開放時間為每日上午9時至晚上9時（星期一休館）。

