普發1萬要領但不能被騙！ 彰化17議員化身「防詐客服」

刑大副隊長張安進（右）現場宣導防詐騙，不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳。（記者張聰秋攝）

全民普發1萬元現金進行中，登記入帳者最快今（11日）晚6點起陸續入帳，在詐騙氾濫下，民進黨彰化縣議會黨團今開記者會，宣告縣內17名民進黨籍縣議員，共同加入「領1萬防詐騙」行列，17位縣議員服務處設立「便民服務站」同步開張，現場協助民眾正確領取方法，避免落入詐騙圈套。

記者會在議會新館黨團辦公室召開，17位縣議員難得到齊，黨團現場發給縣議員每人一條宣傳紅布條，縣議員賴清美會後返回服務處，馬上掛上布條。她說，今年普發現金1萬元的領取方式，採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放五種方式；服務處協助民眾查詢登記入帳進度，同時也幫民眾辨別收到的簡訊或Line連結是否為詐騙，還有專人服務不熟悉網路操作的民眾完成領取。

黨團總召李俊諭說，議員服務處陸續有民眾前來確認領取方法，怎麼領？如何不會被騙？是民眾最在意也最害怕，顯然詐騙集團已經虎視眈眈覬覦這塊「現金大餅」17位縣議員服務站開張，就是不希望有任何一位民眾因為要領取普發1萬元現金而成了不肖之徒詐騙對象。

彰化縣警察局刑警大隊副大隊長張安進現場宣導詐騙集團以假檢警或釣魚網站行騙，並呼籲民眾登記入帳現金，一定要認明官網10000.gov.tw，對於其他不明資訊來源，不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，有疑慮或接獲可疑訊息，可以至打詐儀錶板普發現金防詐專區或隨時撥打165反詐騙專線查詢。

張安進說，政府普發現金1萬元上路，經刑事局統計相關詐騙案有6件、財損827萬元，彰化縣內，目前尚未發生及受理類似詐騙案件，但民眾仍應提高被騙意識，截至今天為止，彰化縣警察局在各網路平台宣導政府普發現金防詐宣導736次，針對可疑網站通報下架2次。

彰化縣警察局刑警大隊副大隊長張安進，現場宣導詐騙集團以假檢警或釣魚網站行騙，呼籲民眾登記入帳現金，一定要認明官網10000.gov.tw。（記者張聰秋攝）

民進黨彰化縣議會黨團17位縣議員化身「防詐客服」服務處成立服務站，協助民眾領取普發現金1萬元。（記者張聰秋攝）

民進黨彰化縣議會黨團今開「領1萬防詐騙」記者會。（記者張聰秋攝）

縣議員賴清美使命必達，服務處已掛上協助民眾領取普發現金1萬元的布條，宣告服務站開張了。（賴清美提供）

