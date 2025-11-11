苗栗隨機砍人男子「習性兇殘」 檢起訴求處無期徒刑

苗栗市48歲男子邱明治於10月2日持刀當街連續隨機砍人，於住家被逮。（資料照）

苗栗市48歲男子邱明治於10月2日持刀當街連續隨機砍人，造成2名國小學童及50歲林姓男子受傷，其中一名國小女童及林男重傷。苗栗地檢署偵結，認邱男涉犯殺人未遂罪3次，將他提請公訴，並量酌邱男已有殺人未遂前科，習性兇殘，為保護重要法益及社會安全，具體求處無期徒刑。

苗檢發言人主任檢察官劉偉誠說明，邱男隨機持刀對素昧平生，彼此毫無嫌隙、糾紛之3名被害人身體要害部位攻擊、揮刺。且行兇前，3名被害人也未對邱男有任何刺激其情緒之行為。而其中2名被害人尤為國小就讀之柔弱女性兒童，對邱男之攻擊，幾無反擊之能力，除造成被害人極大之身心創傷外，行兇過程既為多人所目睹，危害公共秩序與社會安寧甚鉅。

劉偉誠指出，再者，邱男曾於2015年間，持剪刀向多位被害人揮刺而犯殺人未遂等案，經法院判處重刑並執行完畢，可見邱男對刑罰反應力極為薄弱，更有持利器隨機攻擊被害人要害部位之兇殘習性，為保護重要法益及社會安全，爰就邱男所為成年人故意對兒童犯殺人未遂2次、殺人未遂1次罪嫌，均具體求處無期徒刑，以示儆懲。

邱明治10年前持利剪於住家附近的超商內刺傷3名無辜顧客及1名到場處理員警，犯殺人未遂罪被判處9年3個月。今年3月，他服刑期滿出獄，於10月2日下午又再手纏利刃於街頭隨機砍人，造成丁姓、徐姓2名國小女童及50歲林姓男子受傷，其中丁姓女童、林男傷重一度於加護病房搶救，幸皆已平安出院。

