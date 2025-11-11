史上最大黑金工廠「幣想」開拍64萬泰達幣 刑事局二大隊長也來競標

左起分別為刑事局副局長蕭欽杰、士檢襄閱主任檢察官張志明、執行署長繆卓然、政務次長黃世杰、高檢署主任檢察官吳慧蘭、士林分署分署長吳廣莉。（記者劉詠韻攝）

法務部行政執行署今舉辦全國「五打七安」聯合拍賣會，政務次長黃世杰親臨現場，與檢警代表、洗錢防制辦公室共同見證雙11專案拍賣開標儀式。此次拍賣焦點落在士林地檢署偵辦的「幣想科技」虛擬貨幣洗錢詐欺案，該案共近千人受害人、詐騙金額高達12億元，其中洗錢金額逾23億元；經激烈競標後，最終由11號民眾以310萬元標得。

法務部執行署指出，涉案公司在未完成金管會洗錢防制登記下販售泰達幣，並與詐騙集團共謀，利用假投資管道吸金，全案受害人近千人，詐騙金額約12億元，涉及洗錢金額逾23億元。今首場開賣中，共有3人投標，其中刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯開價308萬，經過激烈爭鬥後，最終由11號民眾以310萬元成功拍下。

黃世杰表示，士林地檢署與刑事警察局合作查扣的64萬餘顆泰達幣，囑託士林分署進行拍賣，藉此實現罪贓返還、協助被害人求償。此外，執行署也持續積極協助檢警辦理扣押物及沒收物的變價，提高沒收效益及維護民眾權益，協助打擊黑、金、槍、毒、詐等重大犯罪，保護犯罪被害人權益。

針對拍賣所得後續處理，黃世傑說明，各地檢署囑託執行分署拍賣後的價金，將全數依法由檢察機關專戶保管，不會流入公庫或挪作他用。待案件進入最終程序後，將依法律規定返還被害人或執行沒收程序，以確保詐騙集團得不到、被害人有機會拿回。

黃世傑同時提醒，若民眾接獲自稱檢察署、執行署或司法單位來電，聲稱可協助領回拍賣所得或退回詐騙款，務必提高警覺。真正的拍賣金流不會透過電話或Line要求提供帳號資料，如有疑慮應直接向法務部行政執行署或各地檢署查證。

刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯（圖左）、檢察官邱獻民（圖中）、士檢襄閱主任檢察官張志明（圖右）。（記者劉詠韻攝）

針對拍賣所得後續處理，法務部政務次長黃世杰說明，各地檢署囑託執行分署拍賣後的價金，將全數依法由檢察機關專戶保管，不會流入公庫或挪作他用。（記者劉詠韻攝）

法務部執行署表示，將持續積極協助檢警辦理扣押物及沒收物的變價，提高沒收效益及維護民眾權益。（記者劉詠韻攝）

