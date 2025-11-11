錯信「離島老鄉」 險把290萬掏光

徐姓婦人誤信自稱「離島老鄉」推薦虛擬幣投資，準備提領290多萬元投入「穩賺不賠」項目，所幸海安派出所員警與銀行行員及時勸阻，成功保住她多年積蓄，避免落入詐騙陷阱。（民眾提供）

徐姓婦人前幾天遇到「離島老鄉」，陷入假投資詐騙，昨日準備提領帳戶內所有存款共290多萬元，投入「穩賺不賠」的虛擬貨幣項目，還好警二分局海安派出所員警與銀行行員即時聯手勸阻，成功保住她的積蓄。

警方指出，昨日下午2時許，中西區金華路一間銀行通報，徐婦要求一次提領所有存款，金額高達290餘萬元，行員察覺可疑立即報警。海安派出所副所長王志宏與警員林煒峻趕抵現場，發現徐婦神情焦急，表示是朋友推薦投資虛擬貨幣USDT，稱「保證獲利、風險極低」。

警方進一步了解，徐婦經一名自稱「離島老鄉」介紹加入投資群組，隨後又有LINE帳號「誠信商家」指示她「盡速提領所有資金」，並聲稱若不照辦將「帳戶被凍結」，使她信以為真。

員警當場向她分析詐騙手法，說明這是典型的假投資陷阱，以「高獲利、穩賺不賠」話術引誘，再製造恐慌促使被害人提領現金。

徐婦聽完警方解說後驚覺上當，立即打消提領念頭。警方隨後確認她並未轉出款項，成功攔阻這起金額達290多萬元的詐騙案，避免畢生積蓄遭騙光。

警二分局表示，近來詐騙集團常以虛擬貨幣投資為名行騙，呼籲民眾切勿輕信網路投資邀約，任何宣稱「穩賺不賠」的投資皆是詐騙。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，以防財產受損。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

