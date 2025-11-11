住處性侵13歲女友！她穿內褲呼救逃出 親媽和姊作證大義滅親

作為案發現場的趙男母親與姊姊作證稱，當天她們親眼目擊小梅驚慌逃出時的場景，還勸趙，「人家是女生，不要動手動腳。」；僅示意圖，非當事人。（情境照）

趙姓男子明知少女小梅（化名）年僅13歲卻仍與其發展關係，並多次發生性行為，兩人最終於一次爭執中涉嫌強制猥褻，趙男母親、姊姊更作證稱確實親眼目擊小梅當下驚慌逃出。士林地檢署調查後，依刑法3項未滿14歲女子為性交罪、強制猥褻罪提起公訴。

起訴書指出，2023年7月，趙男透過交友軟體認識年僅14歲的小梅，雖知對方尚未成年、性判斷能力未成熟，但他仍與其保持聯繫，進而發展為男女朋友。同年10月10日，趙男先在新北市一處汽車旅館首次與小梅發生性行為，隨後再於同月22日及隔年2月4日，二人則分別於小梅返鄉期間、新竹某溫泉會館接續發生性行為。

2024年5月，小梅於趙男新北的住處發生爭執，準備離開時卻遭情緒失控的趙男以身形優勢挾制，而趙男除試圖阻止行動外，更進一步伸手觸碰下體。小梅驚慌失控，僅穿內褲衝出房門向外求援，並迅速以手機報警。趙某見狀不僅追趕，還憤怒摔壞她的手機；所幸趙男母親與姊姊即時介入阻止，少女因此僥倖脫身並通報處理。

偵訊時，趙男坦承二人透過交友軟體相識、兩人為男女朋友關係，也承認摔壞小梅手機，但堅決否認強制猥褻行為。不過，作為案發現場的兩名目擊證人，趙男母親與姊姊卻作證稱，當天她們確實聽見房內傳來爭吵聲，更親眼目擊小梅驚慌逃出時的場景，當下還勸趙，「人家是女生，不要動手動腳」。

趙某姊姊也說，曾在家族群組中見到小梅參與家族活動的照片，顯示兩人關係立場緊密且長期持續。

士林地檢署綜合少女陳述、證人證詞、警方筆錄以及通訊紀錄等相關證據後，認定案件事實明確，依刑法第227條與未滿14歲女子為性交罪3罪、強制猥褻罪提起公訴。

