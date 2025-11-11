家庭主婦網路被攀談落入虛擬貨幣陷阱 投210萬元血本無歸逮女車手

警方查扣現金20萬元及收據等證物。（記者陸運鋒翻攝）

台北市南港區一名鄭姓女子，日前在社群平台被陌生人攀談，誤以為對方是朋友，進而投資虛擬貨幣210萬餘元，直到要出金時，對方不斷拖延才驚覺受騙而報案，警方將計就計配合誘出詐團成員，趁雙方面交時逮捕徐姓女車手，詢後移送偵辦。

南港警分局調查，家庭主婦48歲鄭女，8月時在臉書收到陌生帳號加入好友，對方稱有共同熟識的友人，並將鄭女加入LINE投資群組，而鄭女被對方洗腦投資虛擬貨幣泰達幣可大賺一筆，因此在3個月面交7次及轉帳1次共210萬餘元。

據知，鄭女看著虛擬貨幣帳戶獲利要出金時，對方又誆稱錢包遭管控持續拖延，鄭女驚覺上當後向警方報案，而警方配合進行誘捕，趁雙方上周再度於南港玉成街某超商附近面交時，逮捕54歲徐姓女車手，查扣現金20萬元、收據等證物。

警詢時，徐女稱是因虛擬貨幣錢包遭風險管控，要解鎖需配合面交取款，才能解除管控出金；不過，警方發現徐女從8月初開始，就已完成11次面交取款，且都未成功出金，懷疑此說法是避重就輕，詢後仍依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，同時追查其他共犯。

警方呼籲，詐騙手法及案件層出不窮，民眾網路交友若遇對方要求借錢或投資時，務必要提高警覺，若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方趁被害人進行面交時埋伏，逮捕取款的徐姓女車手。（記者陸運鋒翻攝）

