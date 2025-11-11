為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    抓不怕！棋牌社兩度被查獲賭博 萬華警偕相關單位斷水電

    2025/11/11 12:14 記者王冠仁／台北報導
    警方會同市府人員、台電、自來水公司人員，執行斷水斷電。（記者王冠仁翻攝）

    位在台北市長沙街上的「駝客棋牌社」，在今年兩度被警方查獲經營違法賭博，但是業者依然抓不怕，持續營業。萬華分局昨天會同台北市建築管理工程處、台灣電力公司及自來水公司人員到場，強勢祭出鐵腕執行斷水斷電，當時店內仍有許多客人，業者嚇得措手不及。

    萬華分局指出，這家棋牌社多次遭人檢舉，表面上是讓人切磋技藝，實際上則可以私下兌換金錢，有賭博情事。警方在今年5月首次查緝，將行為人及業者依法裁罰及移送，更立即將業者報送台北市政府都市發展局，依都市計畫法裁處罰鍰並勒令停止違規使用，且列為「正俗專案」執行對象2年。

    沒想到，業者無視法規，持續挑戰公權力，暗中繼續經營違法賭博。警方在今年9月再次持搜索票突襲查緝，當場查獲非法賭博行為，行為人除依法移送及裁罰外，業者再經報送市府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。

    警方在昨天下午會同市府人員與台電、自來水公司人員，到場執行斷水斷電，當時店家仍開門營業，店內仍有不少客人，業者被警方的鐵腕手法殺得措手不及。

    萬華分局呼籲，警方將持續落實查緝不法賭博場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。

    警方會同市府人員、台電、自來水公司人員，執行斷水斷電。（記者王冠仁翻攝）

