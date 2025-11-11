為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    慈善團體理事長涉性侵女盲胞囂張稱「讓你回味無窮」判刑7年2月定讞

    2025/11/11 11:53 記者張文川／台北報導
    重度視障的台北市某關懷協會邱姓男理事長，利用出借按摩工作室給一名女盲胞供其暫住半年時，知道她租不到房子、無處可去的處境，竟伺機性侵，完事後還洋洋得意地說「經過我的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」。（示意圖）

    重度視障的台北市某關懷協會邱姓男理事長，利用出借按摩工作室給一名女盲胞供其暫住半年時，知道她租不到房子、無處可去的處境，竟伺機性侵，完事後還洋洋得意地說「經過我的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」；邱到案後不認罪，辯稱是兩廂情願，沒有強迫。一審台北地院依對身體障礙之人犯強制性交罪判處邱男7年2月徒刑；高等法院、最高法院皆維持原判，判囚7年2月定讞。

    判決指出，邱男與被害女盲胞曾於盲人按摩站共事，也是教會教友，被害人因視障而租屋不順，邱2023年4月10日起，短期分租他在台北市大安區的工作室供她暫住，女方睡1樓按摩床，邱睡2樓。

    雙方原本約定暫住3個月，再商談續住3個月，但同年10月到期前夕，女方仍覓屋無著，同年10月14日她向邱男洽談續住，邱男知道她已無處容身，起意性侵。

    2人談論租屋事宜後，邱男強行親吻她的嘴，掀開她上衣撫摸、搓揉胸部，女方趁機尿遁躲進廁所裡約半小時之後，以為邱已上樓回房睡覺，遂躺上按摩床，不料邱男卻裸身躲在一旁，以身體壓制她予以非禮。

    被害女隔天報警。法院審理時，邱只承認親嘴唇、揉胸，強調雙方日久生情互有好感，是兩情相悅，沒有違反意願。

    被害人證稱，她在按摩職訓時認識邱男，也是教友關係，與邱男從無曖昧或親密接觸，邱男犯後還對她說：「經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」。

    法院歷審皆認定被害人歷次證述證述一致，無矛盾或瑕疵，當為親身經歷，並有驗傷單為證，她內褲內的檢體也確認與邱男吻合，認定邱男有罪，審酌他矢口否認的犯後態度、未和解、擔任公益協會理事長等情狀，量處7年2月刑定讞。

