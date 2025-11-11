「美體小舖」黃慧娟打玻尿酸送命 法漾醫美診所負責人二審判2年半

「美容界教母」稱號的黃慧娟（左1）。（取自The Body Shop臉書）

「美體小舖 THE BODY SHOP」台灣區創辦人黃慧娟，4年前到台北市「法漾診所」施打玻尿酸等美容療程時，突然陷入昏迷，送醫治療70天後宣告不治，診所負責人傅仰曄、女護理師林庭玉都被查出沒有醫師執照，卻從事密醫行為，非法為病患施打玻尿酸、埋線等侵入性醫美療程，還偽造就診紀錄掩蓋實情。

一審台北地院依違反醫師法判傅男、林女各2年8月、2年6月徒刑，另依業務登載不實罪判2人可易科罰金的各3月徒刑；二審高等法院今改判傅2年6月、林女1年6月徒刑，偽造文書罪也改判2月刑，並沒收傅493萬餘元不法所得。仍可上訴。

請繼續往下閱讀...

民事方面，黃女的曾姓獨子提告求償500萬元，一審認定傅男、林女違法無照進行侵入性治療，過失不法侵害身體健康權，判2人應連帶賠償371萬餘元，二審高院今年10月21日宣判，扣除其中10萬元看護費，改判應賠361萬多元，也可上訴。

黃慧娟於1988年引進英國保養品牌「THE BODY SHOP」，博得台灣「美容界教母」美稱，不少美容專櫃人員都由她訓練。

2021年7月23日下午，黃慧娟到台北市中山區的「法漾診所」，接受玻尿酸等美容療程時，卻突然休克陷入昏迷，診所緊急將她送往馬偕醫院急救，到院前心肺功能已停止，失去呼吸心跳，還有缺氧性腦病變、呼吸衰竭等癥狀，經救治後仍持續昏迷，同年9月30日過世。

台北地檢署偵查發現，傅、林2人皆沒有醫師執照，卻違反醫師法規定，無照對病患執行侵入性醫美療程，事後還在治療紀錄上造假，寫上「臉部保濕」、「臉部保養」等不實療程。

檢方勘查2人經手過的相關療程紀錄，查出2020年3月至2021年8月間，2人曾對黃慧娟和另一位林女施打玻尿酸、埋線等諸多須有醫師執照才可執行的侵入性醫美療程，依違反醫師法等罪起訴2人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法