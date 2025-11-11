停止招生職校辦公室發現不明血跡 校方報警逮到竊盜慣犯送辦

停招職校辦公室遭到破壞且地上還有不明血跡，校方報警後循線查獲李男送辦。示意照，非本案現場。（資料照）

竊盜慣犯李姓男子潛入屏東一家停止招生的職業學校，發現校內還有留守人員後趕緊落跑，卻被玻璃門割傷留下血跡，校方發現辦公室遭到破壞且地上還有不明血跡，隨即報警並循線查獲李男，屏東地院依無故侵入他人建築物及毀損罪分別判處李男3個月及2個月徒刑，可易科罰金及上訴。

因招生困難而停辦中的該所職業學校，去年7月間留守人員發現2樓汽修科辦公室玻璃門遭到破壞，且地面上還滴有不明血跡，經報警處理後，警方發現有多次竊盜及毒品等前科的李姓男子涉有重嫌，李男到案後否認潛入該校行竊，辯稱只是在閒晃，檢方並不採信，依毀損等罪起訴。

屏東地院認為，李男曾犯下多起侵入住居或踰越牆垣加重竊盜罪，素行不佳，潛入校園動機可疑，但李男否認犯行，態度不佳，依無故侵入他人建築物及附連圍繞土地罪，判刑3個月，又犯毀棄損壞他人物品罪，判刑2個月，均可易科罰金，待李男所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請應執行刑。

