    首頁 > 社會

    唾液毒品快篩試劑 警方打擊毒駕利器

    2025/11/11 10:53 記者王冠仁／台北報導
    台北市刑警大隊近來舉辦2梯次的「唾液毒品快篩試劑執法教育訓練」。（記者王冠仁翻攝）

    台北市刑警大隊近來舉辦2梯次的「唾液毒品快篩試劑執法教育訓練」。（記者王冠仁翻攝）

    近年來頻繁出現施用毒品後駕車犯罪事件，對第一線執法員警與民眾造成許多傷亡事件，為了打擊毒駕，警政署推動引進唾液毒品快篩試劑來執法，最快本月就會上路。對此，台北市刑警大隊近期先後舉辦2梯次的「唾液毒品快篩試劑執法教育訓練」，提供試劑實物讓同仁親手操作與法規適用討論，強化員警執法應用能力，為未來新制施行預作準備。

    台北市警局指出，今年1至9月共查緝954件施用毒品後駕車案件，比去年同期增加831件。交通部近期再度因應唾液毒品快篩試劑上路，修正新增「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19-4條，明確規範對車輛駕駛人實施唾液毒品快篩試劑測試檢定之檢測程序及拒測處置規定。

    北市警此次引進的唾液毒品快篩試劑，將成為取締毒駕的新執法利器，因為這款試劑能檢出常見7種毒品，包含大麻、依托咪酯類、FM2、K他命、安非他命、喵喵、鴉片，對於檢驗毒駕犯罪具有高效率與即時性等特點。

    警方說，未來當駕駛人接受唾液毒品快篩結果呈陽性時，即依違反道路交通管理處罰條例毒駕製單舉發、移置保管車輛；拒測者，處以18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照。無論是拒測或檢驗陽性之疑似毒駕者，均依法實施「人車分離」措施，以防範潛在危險。

    北市警強調，會持續辦理宣導訓練，使員警熟悉新制執法流程，待相關法律程序完備並公告施行後，即可無縫接軌投入執法，展現警方對防制毒駕、守護市民安全的決心。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    

    

    「唾液毒品快篩試劑」將成為警方打擊毒駕的利器。（記者王冠仁翻攝）

    「唾液毒品快篩試劑」將成為警方打擊毒駕的利器。（記者王冠仁翻攝）

