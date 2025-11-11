為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄梓官區海岸邊坡遭傾倒建築廢棄物 2人遭起訴

    2025/11/11 10:27 記者黃良傑／高雄報導
    高雄梓官區海岸邊坡遭非法傾倒建築廢棄物，2人遭檢方起訴。（警方提供）

    高雄郭姓土地管理人見海岸邊坡遭海浪侵蝕流失，向楊姓男子索取建築廢土磚，非法填倒多達14次，造成梓官區赤崁新段土地鄰海岸線邊坡滿目瘡痍，保七第三大隊接獲環境部環境管理署通報展開查緝移送2人，依違反廢棄物清理法起訴。

    保七第三大隊今（11）日指出，楊嫌承攬民宅拆除工程，還在工程期間，郭嫌以其管理的土地海岸邊坡出現海浪侵蝕流失情形，主動向楊嫌索要廢磚塊、廢混凝土塊，用以覆蓋邊坡土壤。

    楊嫌遂將拆除工程產出之廢磚塊、廢混凝土塊運至案地海岸邊坡傾倒，共計14車次

    保七總隊第三大隊接獲環境部環境管理署及高市環保局通報「高雄市梓官區赤崁新段某地號土地」遭非法棄置廢棄物案件，該案涉及海岸線邊坡非法傾倒大量土木及建築廢棄物混合物，經警方偵辦後移送法辦。

    經調查，楊嫌未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物清除、處理業務；郭嫌則未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，均違反廢棄物清理法相關刑責規定，橋頭地方檢察署近日依法起訴相關人等起訴。

    保七總隊呼籲，非經主管機關許可，不得收受、堆置及處理廢棄物，檢警環將秉持「除惡務盡、刨根究底」的原則，依法廢棄物清理法罪責究辦，並提供檢舉專線：環境部環境管理署全國公害陳情專線 0800-066666共同打擊不法，維護環境的永續發展。

    高雄梓官區海岸邊坡遭非法傾倒建築廢棄物，2人遭起訴。（警方提供）

