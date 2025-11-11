看準「買低賣高！」合法後首宗境外走私案 烏石港查獲上萬包加熱菸

宜蘭查緝隊埋伏於宜蘭烏石漁港，等遊艇一入境立刻登船查緝，當場查扣上萬包加熱菸，總市價近170萬元，成為台灣加熱菸合法後的首宗走私案！（海巡署偵防分署宜蘭查緝隊提供）

台灣加熱菸在今年10月11日正式合法上市，連鎖超商均可販售，40歲林姓船長看準「買低賣高」每包至少30元獲利，夥同30歲施姓船員，駕駛遊艇「千陽號」赴日本石垣島載貨，海巡署偵防分署宜蘭查緝隊獲報，埋伏於宜蘭烏石漁港，船一入境立刻登船查緝，當場查扣上萬包加熱菸，總市價高達170萬元，成為台灣加熱菸合法後的首宗走私案！

宜蘭查緝隊上月接獲基隆關情資通報，林嫌利用遊艇返航時機，夾帶大量甫核准上市的加熱菸入境牟利，與關務署基隆關會同宜蘭縣政府財政稅務局、海巡署北部分署第一岸巡隊及艦隊分署第七海巡隊成立專案小組共同偵辦。

宜蘭查緝隊表示，上月31日在烏石漁港查獲「千陽號」遊艇，走私加熱菸1萬2389包、捲菸300包及加熱器54組，全案將林姓船長及施姓船員依違反「菸酒管理法」移送宜蘭地檢署偵辦，檢方訊後諭知交保候傳。

據了解，林嫌未有走私紀錄，這次利用宜蘭與石垣島相對較近距離降低運輸成本，查獲數量、裝載手法及轉運模式顯非一般消費者習慣，實違常理，檢方不排除有中盤商接應，將向上溯源查緝。

宜蘭查緝隊表示，遊艇是自日本石垣島駛入宜蘭烏石漁港，查獲的1萬2389包加熱菸，均為日文包裝，包含T牌、M牌、E牌及C牌等4種品牌，以T牌最多，分別裝在24個紙箱並藏於座位下艙間規避檢查。

衛生福利部在今年10月11日審核通過特定加熱菸品項，在日本境內相同或類似品牌加熱菸價格，每包較國內便宜約30元至50元不等，林嫌利用「買低賣高」、「薄利多銷」方式，趁著熱潮將菸品自日本私運入境轉售牟利，目前加熱菸1包市價130元、捲菸1包110元、加熱器1組600元至1680元不等，走私金額上看170萬元。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

林姓船長不僅走私加熱菸，也非法載運加熱器入境。（海巡署偵防分署宜蘭查緝隊提供）

上萬包加熱菸分裝在24個紙箱內。（海巡署偵防分署宜蘭查緝隊提供）

走私菸藏於座位下艙間規避檢查，仍被查緝隊查獲。（海巡署偵防分署宜蘭查緝隊提供）

