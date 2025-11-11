亂丟菸蒂擊中女騎士被糾正「怎可亂彈」 男暴怒嗆聲持雨傘毆人

陳男將菸蒂亂彈擊中賴姓女騎士，還持雨傘攻擊賴女，一旁正義哥見狀立即將陳男制伏。（記者陸運鋒翻攝）

新北市陳姓男子昨天（10日）下午4時許，在永和區竹林路上抽菸後，將菸蒂亂彈擊中一旁賴姓女騎士，賴女隨即上前反映「怎麼可以亂彈？」，陳男竟暴怒嗆聲後，持雨傘攻擊賴女，造成賴女臉部撕裂傷濺血，一旁正義哥見狀立即將陳男制伏，由警方逮捕送辦。

遭毆的賴女在社群threads指出，當時騎機車在停等紅燈，對方刻意走到她面前抽菸，怎料對方抽完後就將菸蒂彈向她的手後就離開了，於是上前詢問「菸蒂怎麼可以這樣亂彈」，對方卻回「不然妳想怎樣」，隨後持雨傘狂毆她，而一旁正義哥將他捉住，並通報警方前來，而自己也送醫治療。

永和警分局調查，56歲陳男當時抽完菸後丟棄菸蒂，但菸蒂彈到30歲賴姓女騎士，賴女遂趨前向陳男反映菸蒂怎可亂彈，陳男突情緒失控，持雨傘毆打被賴女，造成臉部有3公分撕裂傷，由救護車送往永和耕莘醫院縫合。

警方指出，陳男毆傷人後準備逃逸時，被見義勇為民眾制伏，員警獲報趕抵後，依現行犯將其逮捕並帶回派出所偵辦，詢後依傷害罪嫌移送新北地檢察署偵辦。

