涉協助傅崐萁管家藏匿 傅御用律師張睿文起訴求刑8月

律師張睿文涉協助傅崐萁管家李慶隆（圖中）藏匿而被起訴。（資料照）

台北地檢署偵辦國民黨團立院總召傅崐萁競選小物案，今年5月搜索傅崐萁男管家李慶隆台中住處後，李就失聯；檢調查出，傅的御用律師張睿文涉協助李慶隆把汽車停在自己律師事務所下方，又幫他套房藏匿，今依藏匿人犯罪嫌起訴張，並求刑8月。

檢方指揮北機站偵辦競選小物案，早在今年3月11日搜索李慶隆台中住處後，李就失聯；檢調3月14日直奔花蓮搜索，4月8日及11日通知或傳喚李慶隆出面，但他都未現身，檢方遂5月初發布通緝。

檢調發現，3月11日，檢察官訊問過李慶隆，隔日深夜，李開車進入張睿文律師事務所地下停車場，車就停在張睿文所有的停車位上，前後車牌都卸除。

檢方當時並搜索張睿文律師事務所，訊後諭知她50萬元交保；至於李慶隆5月9日主動前往調查局北機站投案，檢方訊後諭令他100萬元交保，並限制住居及實施電子腳鐐科技監控。

檢方查出，3月12日深夜11時許，張搭上李的汽車以遙控器打開事務所大樓機械車輛電梯門，指引李把車開進停車場後，先行下車，由李在原地拆車牌。

檢調發現，張還涉聯繫不知情房仲，說她表弟北上找工作要住套房，要求房仲到大安區碰面，隨後開著自己的汽車把李送到麗水街，交代房仲帶李到套房躲藏並支付17000元房租。

檢察官認為，張身為執業逾20年的資深律師，理應自律自治，誠正信實執行職務，且律師於執行職務時，對於檢察機關或司法警察機關，不得有矇蔽等行為，卻不思善盡辯護人職責，為當事人最大利益誠正信實執行職務，反而利用可調動的人脈與資源，藏匿犯罪嫌疑人且隱蔽其行蹤，妨害真實發現及國家司法權行使，與身為在野法曹所應善盡的操守顯然背道而馳，所生危害非輕，犯後始終飾言狡辯，未悔悟反省，態度難謂良好，請量處8月徒刑。

