國防部軍官為15萬盜賣軍機 危及國安被訴求重判

國防部全民防衛動員署後備指揮部上尉軍官尤正宇，涉嫌盜賣機密予中國人士，不法獲利15萬元，被橋頭地檢署依涉嫌違反國安法等罪提起公訴，並建議法院從重量刑。

起訴書指出，被告尤男服務國防部全民防衛動員署後備指揮部期間，因有貸款需求，而在網路上結識暱稱「聲音好聽」中國人士後，對方獲悉他為現役軍人，涉嫌利誘提供機密資料，並約定以虛擬貨幣回報。

2022年1、2月間，尤擔任南區後指部預算財務官，涉嫌手機翻拍職務上審核蓋有其參謀長等3人職章的「核銷簽呈」照片後，以Telegram傳送予「聲音好聽」，被對方認定不具重要性，而未交付報酬。

同年12月31日，尤任職後指部統計官時，進入軍方網路，搜尋自2021年4月9日至10月4日期間國軍準則，再以手機翻拍後傳送予「聲音好聽」，並在2023年1月10日，獲得泰達幣100顆等報酬。2023年8月18日，他轉任北區後指部財務官時，如法炮製，翻拍「準則名稱列表」照片2張後傳送，又獲得泰達幣100顆。

隔月9日至10月29日期間，尤男翻拍「北部地區後備指揮部現職人員電話一覽表」和「準則名稱列表」照片，分別獲得泰達幣1221顆和616顆，總計共獲取泰達幣4998顆，約新台幣15萬3289元。

尤男被依違反貪污治罪條例、國家安全法等罪起訴，檢方並指他身為公務人員，職司國家安全，竟為私利罔顧國家安全，建請法官從重量刑，以儆效尤。

