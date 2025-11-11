為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國防部軍官為15萬盜賣軍機 危及國安被訴求重判

    2025/11/11 10:16 記者鮑建信／高雄報導
    尤姓上尉軍官因缺錢涉嫌販售機密，被橋頭地檢署依違反國安法等罪提起公訴。（記者鮑建信攝）

    尤姓上尉軍官因缺錢涉嫌販售機密，被橋頭地檢署依違反國安法等罪提起公訴。（記者鮑建信攝）

    國防部全民防衛動員署後備指揮部上尉軍官尤正宇，涉嫌盜賣機密予中國人士，不法獲利15萬元，被橋頭地檢署依涉嫌違反國安法等罪提起公訴，並建議法院從重量刑。

    起訴書指出，被告尤男服務國防部全民防衛動員署後備指揮部期間，因有貸款需求，而在網路上結識暱稱「聲音好聽」中國人士後，對方獲悉他為現役軍人，涉嫌利誘提供機密資料，並約定以虛擬貨幣回報。

    2022年1、2月間，尤擔任南區後指部預算財務官，涉嫌手機翻拍職務上審核蓋有其參謀長等3人職章的「核銷簽呈」照片後，以Telegram傳送予「聲音好聽」，被對方認定不具重要性，而未交付報酬。

    同年12月31日，尤任職後指部統計官時，進入軍方網路，搜尋自2021年4月9日至10月4日期間國軍準則，再以手機翻拍後傳送予「聲音好聽」，並在2023年1月10日，獲得泰達幣100顆等報酬。2023年8月18日，他轉任北區後指部財務官時，如法炮製，翻拍「準則名稱列表」照片2張後傳送，又獲得泰達幣100顆。

    隔月9日至10月29日期間，尤男翻拍「北部地區後備指揮部現職人員電話一覽表」和「準則名稱列表」照片，分別獲得泰達幣1221顆和616顆，總計共獲取泰達幣4998顆，約新台幣15萬3289元。

    尤男被依違反貪污治罪條例、國家安全法等罪起訴，檢方並指他身為公務人員，職司國家安全，竟為私利罔顧國家安全，建請法官從重量刑，以儆效尤。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播