    颱風天避雨躺停車棚 里長叫不醒見警察即快閃

    2025/11/11 09:58 記者劉人瑋／台東報導
    警方到場，男子頓時睡意全消。（施晧軒提供）

    是裝睡的人叫不醒，還是警察才有魔法？今天早上豐榮里長施晧軒正要開車出門巡視災情，想不到有人卻躺在車棚下，施晧軒身為義消首要偵查生命跡象，想不到人還是叫不醒，對方倒是被里長查出笑意，最後還是警方一到就爬起離去。

    年約20多歲的年輕男子，雙手為枕、仰躺停車棚，施晧軒見到他躺在自家車旁，擔心他的生命狀況也怕有人開車壓到他，叫喚並探查對方呼吸與脈搏，想不到對方「還是叫不醒，但嘴角不自覺抽動」

    施晧軒說，一早真的被嚇到，一開始怎麼叫都沒反應，後來可能在做夢，嘴角還偷笑，過一下又換姿勢睡覺「莫非是好夢正甜？」。

    確認生命跡象正常後，施先通報豐里派出所協助，而非報119，畢竟，如果只是酒醉睡著，卻誤報救護，真的會影響到需要緊急救護的案件。

    最後警方一到，男子就立即坐起、隨著警方離去。看得施晧軒瞠目結舌「我看，是警方才有魔法」，最後提醒里民，防颱期間請大家注意自身安全，風雨大、情緒緊張，也請記得「理性飲酒」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    施晧軒發揮義消精神探測生命跡象，卻查到對方不住嘴角上揚。（施晧軒提供）

    熱門推播