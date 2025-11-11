女子不會英語詐騙卡關！寄出金融卡判無罪

女子不諳英語，詐團對她沒轍，最後她仍寄出金融卡，被判無罪。（資料照）

現年35歲的陳女，僅國中畢業，在便當工廠上班的她，被詐團在臉書投放的廣告吸引，「申請帳戶即可領公益基金6萬元」，實際上這申請用以洗錢的虛幣帳戶，不諳英語的她，在詐團人員的指導下連連操作錯誤，最後仍無法開通。詐團改騙她可領2萬元，必須寄出金帳戶，結果她寄出金融卡，沒領到半毛錢，帳戶反被3名詐騙被害者匯入23萬元隨即被領走，陳女被依幫助洗錢罪提起公訴。但該案進入法院審理，法官認為，陳女也是受害者，主觀上她並沒打算騙被害人，因此判她無罪，但仍要負擔民事賠償責任。

去年9月陳女在臉書看到「領某銀行公益基金5萬元」廣告，便透過LINE跟對方名為「顏麒祐」結為好友，顏男指示陳女申請虛幣操作，但因陳女不諳英語，連連發生錯誤，顏男索性放棄，改寄一份抬頭為金管會假公文，上面寫道「請提供您認證銀行卡的密碼，為您進行認證確認是你本人申請補助」，且條件是1張提款卡只能領2萬，另外還聲稱要下載虛幣APP，並申請帳號，陳女因不諳英語再次卡關，陳女回說好複雜，「不想寄也不想領了，郵局帳戶還搞到不能用（被列警示帳戶）」對方回稱「你補助金都沒有領取出來，郵局肯定是不能正常用啊」，陳女還是不想寄，對方又寄法務部的假公文聲稱「妳申請卻未領出。致公務員登載不實，足以生損害於公眾或他人者，處3年以上7年以下有期徒刑。」嚇得陳女急忙寄出2張提款卡。帳戶反被3名詐騙被害者匯入23萬元隨即被領走。

請繼續往下閱讀...

法官表示，被告或有疏失不夠警覺之處，惟此思慮不周與他人實施不法實無必然關連性，被告至多僅應負民事侵權行為損害賠償責任，仍難遽論被告具有幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意，因此判決無罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法