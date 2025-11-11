嚇！吃安眠藥開車？撞上人行道燈桿還猛踩油門 警破窗喝令熄火

洪女駕車撞上人行道上交通號誌，警破窗解危。（圖由警方提供）

苗栗縣30多歲洪姓女子，昨（10）日下午駕車撞上竹南鎮環市路三段人行道上的號誌燈桿，警方獲報到場時，洪女車門上鎖並猛踩油門，景象嚇人。員警為了安全，從副駕駛座破窗解鎖，並拉開車門，喝令洪女熄火；洪女面對警方詢問，語焉不詳，經酒測沒有酒駕情事，但洪女自稱開車前有服用安眠藥。

苗栗縣竹南警分局竹南派出所所長張志欽與警員杜欣諭，於昨天下午3點20分許巡邏行經竹南鎮環市路三段西行與博愛街口轉角處，發現有一輛轎車撞上人行道的交通號誌，隨即下車上前處置。

員警上前發現，洪女一人於駕駛座，車門上鎖，對員警呼叫沒有反應，期間還猛踩油門，致使輪胎摩擦地面冒出白煙。員警見狀，為了安全，從副駕駛座破窗解鎖，並拉開車門，喝令洪女熄火。洪女面對員警問話，語焉不詳且顯得呆滯，警方進一步檢視車內未發現違禁物，測得她的酒測值為0。

警方調查，洪女是從環市路三段騎樓將車輛駛出，撞上人行道上交通號誌，自稱駕車前曾服用安眠藥，詳細事故原因仍待進一步調查。洪女隨後由救護人員送醫治療，警方也通知家屬到院關心。

竹南警分局提醒，駕駛人若服用安眠藥等影響精神與反應之藥物後仍駕車上路，並出現無法安全駕駛情形，可能觸犯《刑法》第185條之3公共危險罪，呼籲民眾切勿心存僥倖，應避免用藥後駕駛，以維護自身與他人安全。

洪女駕車撞上人行道上交通號誌，還頻頻猛踩油門。（圖由警方提供）

警方破窗解鎖，拉開車門喝令洪女熄火。（圖由警方提供）

