運動中心門口對人脫褲尿尿 辯膀胱無力法官打臉這樣判

台中朱姓男子在長春運動中心門口，對著兩位民眾當眾脫褲尿尿，雖辯稱膀胱無力，仍依公然猥褻，判處拘役30日。（記者陳建志攝）

台中一名朱姓男子，去年5月晚間在南區長春運動中心門口，看見兩位民眾在那裡，竟脫下褲子朝兩人尿尿，兩人不滿立刻報警處理，朱男卻否認公然猥褻，辯稱是膀胱無力，一時尿急才就地尿尿，不過台中地院法官審理時不採信，認為他公然進行猥褻行為，依公然猥褻罪，判拘役30日。

中檢起訴指稱，朱姓男子去年5月23日晚上10點多，在台中長春運動中心門口，看見兩位民眾在那裡，竟脫下褲子及內褲祼露生殖器，再朝兩人小便，兩人大感噁心，立刻報警處理。

警方獲報到場處理，依公然猥褻將朱男送辦，不過朱男堅決否認有何公然猥褻犯行，辯稱是膀胱無力，一時尿急才在該處小便，台中地檢署檢察官依公然猥褻將他起訴。

台中地院審理時法官認為，朱男為成年人，卻不思尊重他人感受，在人行道上恣意裸露生殖器小便，公然進行猥褻行為，未能顧及社會善良風俗維護，破壞社會秩序，所為實屬不該，審酌犯後否認至法院審理時才坦承犯行的態度，自陳患有攝護腺肥大的症狀，加上有竊盜等多項前科，依公然猥褻罪，判處拘役30日，可上訴。

