高雄通緝犯稱缺醫藥費 騙阿婆1.2萬

薛姓通緝犯賣慘行騙，忠義里監視器全都錄。（李朝清提供）

高雄市一名薛姓詐欺通緝犯，逃亡仍不知悔改，見8旬董姓阿婆獨居，誆騙是兒子友人，賣慘急需醫藥費，阿婆好心借他12000元後逃逸無蹤。鳳山區忠義里長李朝清提供監視器畫面讓歹徒無所遁形，協助警方迅速鎖定薛男犯案，今逮人將他依詐欺罪送辦。

警方調查，嫌疑人薛姓男子（65歲）涉嫌犯下多起詐騙案件，10月29日被高雄地檢署發布詐欺通緝，逃亡期間仍不知悔改，近日來到鳳山區忠義里，四處按電鈴亂槍打鳥，尋找獨居長輩作為下手目標。

請繼續往下閱讀...

薛男一大早7時許，打扮成工人模樣，透過紗門發現董姓阿婆獨自在家，不斷敲門請阿婆開門，還透過紗門套交情，誆騙是阿婆兒子友人，阿婆不疑有他，開門讓薛男進入屋內。

薛男入內後演很大，裝可憐沒錢看病，需要醫藥費，先向阿婆借2000元，又改口稱錢不夠，還需要5000元、7000元，加碼到15000元，還稱等銀行開門，就去領錢還她。

阿婆心地善良，將身上僅存12000元，全部借給薛男，讓他去看病，不料薛男得手後，竟然一去不回；阿婆事後致電告訴兒子，又求助忠義里長李朝清，才驚覺受騙上當。

忠義里長李朝清第一時間到場關心阿婆，並調閱里內監視器畫面，讓歹徒無所遁形，提供警方辦案，協助警方迅速掌握歹徒外貌特徵，經多人指認鎖定薛男身分。

由於薛男步行進入社區，忠義里距離捷運站不遠，警方懷疑薛男搭捷運犯案，擴大通報多區警網協助抓人，警方今於三民區攔查逮獲薛男，所騙贓款12000元已花光，警訊後將他依詐欺罪解送歸案並函送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

8旬董姓阿婆被騙12000元，求助忠義里長李朝清報案。（李朝清提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法