人妻偷夫婿硬碟小三親密照 律師：合法蒐證最好這麼做...

律師施志遠表示，要掌握配偶出軌的證據也要注意技巧，以免擔負挨告刑責的風險。（施志遠事務所提供）

曾任法官的律師施志遠表示，我國刑法第359條設有妨害秘密罪的規定，只要無故取得他人電磁紀錄者即該當此罪。以本案為例，S女意外從丈夫的硬碟發現他與小三的親密合照，宜嘗試能否跟監在公開場合取得丈夫與小三的親密互動錄影或錄音，或夫妻共用的電子信箱、汽車行車紀錄器等物有無出軌的事證，避免蒐證違法。

施志遠說明，妨害秘密罪只要無正當權源或正當事由，包括「無正當理由、無處分權限、違反所有人意思、未獲授權或逾越授權」等情，均符合「無故」的要件，實務上常見偷裝GPS定位裝置或輸入配偶手機密碼截取對話訊息、侵入配偶使用的電腦或電子信箱查看，均會構成妨害秘密罪。

請繼續往下閱讀...

但另方面，在刑法通姦罪除罪化後，配偶外遇已非屬刑事犯罪，僅屬民事侵害配偶權之範疇，在無法透過檢警公權力來蒐證的情況下，往往難以取得配偶外遇的證據。

施志遠建議，倘若日常生活裡因查看配偶手機而知悉配偶外遇的照片、訊息等，應先嘗試有無辦法以人工跟監方式，在公開場合取得配偶與外遇對象有摟抱、親吻或一起進入汽車旅館等逾越一般朋友交往分際的錄音、錄影，抑或從共用的電子信箱或車內行車紀錄器中找到出軌的證據。

此外，也可在不張揚情況下，取得配偶同意操作其手機或電腦，並保留配偶同意的紀錄。他認為以此方式取得配偶外遇的照片、事證較為妥適，不僅能作為民事侵害配偶權的證據，也較不會有構成刑事犯罪的疑慮，建議有相關需求的民眾應尋求專業法律意見，避免蒐證不成、反有挨告刑責的風險。

相關新聞：

獨家》赫見老公硬碟有小三親密照 人妻偷檔案當證據還得賠錢

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法