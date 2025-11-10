桃園破獲黑幫應召站救出10未成年少女偵結起訴 家防中心提醒這些事

天道盟同心會成員26歲杜姓男子被警帶回偵辦。（警方提供）

桃園市警察局中壢警分局月前破獲天道盟同心會經營應召站共救出10未成年少女、逮捕10嫌，經查主嫌26歲杜姓男子以組織化經營，透過女性友人協助招募14至17歲的失學少女賣淫，再藉由網路廣告派客，其中1名少女因不服從，被軟禁毆打並簽下85萬元本票，今年3月前往就醫求救，醫師及社工察覺有異報警，全案才東窗事發。

此案桃園地檢署日前偵結，杜嫌因涉犯人口販運防制法意圖營利利用未滿18歲之人實行依我國法律有刑罰規定之行為，及兒童及少年性剝削防制條例引誘招募媒介未成年人從事有對價性交、刑法妨害風化等罪嫌起訴並羈押獲准。

據了解，中壢警分局第一時間接獲社工通報，得知該少女被杜嫌等人強暴、威脅，長期監控軟禁被迫從事性交易，立即成立專案小組，並報請桃園地檢署指揮朝黑幫性剝削偵辦，今年6月、8月聯合市警局少年隊兵分多路持拘票及搜索票於中壢、新屋、八德及大溪區等5處據點救出10名未成年少女，並查獲杜姓主嫌和同夥共10人到案，查扣手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等證物及31萬元及市價逾130萬元金項鍊不法所得。

這10名被救出的未成年少女，有5名少女持續安置中，另5人經社工評估後，已由法定代理人領回返家。另同案查獲從事性交易的11名逾期居留泰籍女子，依法移請移民署辦理收容遣返事宜，更循線通知與未成年從事性交易的嫖客25人到案，訊後依兒少性剝削罪函送偵辦。

桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心晚間表示，有下列行為之一者，包括使兒童或少年為有對價的性交或猥褻行為；利用兒童或少年為性交或猥褻的行為以供人觀覽；拍攝、製造、散布、播送、交付、公然陳列或販賣兒童或少年的性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的圖畫、語音或其他物品；使兒童或少年坐檯陪酒或涉及色情的伴遊、伴唱、伴舞或其他類似行為，均屬兒童及少年性剝削防制條例規定範疇。

依實務案例發現，未成年人基於物質需求的滿足、輕鬆打工就有高收入的工作機會引誘等，在心智未臻成熟情況下，容易被誘騙從事對價性交或猥褻行為，社工呼籲家長要多關心自己的孩子，打工求職務必要確認工作內容與職場環境，必要時家人應陪同面試或赴約，以降低風險。同時提醒一旦遭受性剝削，務必向外求助，可撥打24小時婦幼保護專線113或110，由警政與社工啟動救援服務。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

