獨家》赫見老公硬碟有小三親密照 人妻偷檔案當證據還得賠錢

S姓人妻涉從陳姓丈夫的外接硬碟內找到丈夫與李姓小三的親密合照，當作證據狀告小三破壞婚姻。S女卻反遭丈夫控告非法偷取得電腦檔案罪。（外接硬碟示意圖，記者王俊忠攝）

1名S姓人妻於結婚後在陳姓丈夫的外接硬碟內發現丈夫與1名李姓小三的親密互動照片，元配以這些不倫照片當作證據狀告李女破壞她的婚姻；李女向陳男訴苦這事，陳男反告妻子偷取電腦檔案並求償100萬元，台南地院刑、民庭分別判人妻3月徒刑（得易科罰金）、並賠5萬元給丈夫。

但二審法院也認定陳男與李女兩人侵害S女的配偶權，判李女要賠給S女15萬元慰撫金定讞。

陳男主張，他與S女於2007年初登記結婚，兩人婚姻維繫16年，仍於2023年初告吹。之前他與妻子有幾年一起住在台灣北部地區，妻子趁他不注意之際、暗中拿到他所有的外接硬碟，經由電腦讀取到硬碟內存有他與1名李姓女子的親密互動照片及李女的私密照。

S女把這些照片複製到隨身碟、當作證據，控告李女侵害配偶權。陳男說，李女把這事告訴他，他覺得隱私權遭妻子侵犯、擔心照片被妻子不當散布與利用，惶恐不安，提告向妻子求償100萬元慰撫金。

S女辯稱，那外接硬碟是她與丈夫兩人共用，並非無故進入硬碟取得資料。

檢方訊時，陳男稱該硬碟只有他會使用，裡面有約20張李女私密照，他的相簿檔案都有加密。南院民事法官指出，這些照片是陳男與李女的私密照，並無意公開，即使陳男同意妻子共同使用硬碟，也難以認定S女可在未經丈夫同意下，複製取得上述照片；況且S女也未舉證證明那硬碟是夫妻兩人共用的事實。

法官認為，S女暗中取得陳男與李女的私密照，是故意侵害陳男的隱私權，陳男受有精神上痛苦；但考量陳男與李女確侵害S女的配偶權、陳男與S女已離婚，S女此舉對陳男的侵害程度與雙方身分、經濟等條件，認定陳男求償百萬元過高，判陳男可獲賠的慰撫金為5萬元適當，這部分可上訴。

