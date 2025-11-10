11/10 差點5連號 威力彩頭獎摃龜！今彩539開3注

11月10日第114000272期今彩539頭獎開3注，第114000090期威力彩頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

11月10日開獎的第114000272期今彩539頭獎開3注，由台中市西屯區西屯路三段159之10號1樓的「金元寶彩券行」、基隆市仁愛區忠三路97號（1樓）的「好神彩券行」以及高雄市路竹區中華路84號1樓的「福運旺彩券行」開出，第114000090期威力彩頭獎則摃龜。

第114000090期威力彩中獎號碼為「第一區：06、12、28、29、31、32，第二區：04」。頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得202萬元4406元；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共155注中獎，每注可得4000元；陸獎共1164注中獎，每注可得800元；柒獎共2163注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2085注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5890注中獎，每注可得100元；普獎共2萬7550注中獎，每注可得100元。

第114000272期今彩539中獎號碼為「07、14、15、17、30」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共183注中獎，每注可得2萬元；參獎共6488注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2148注中獎，每注可得50元。

第114000272期39樂合彩中獎號碼為「07、14、15、17、30」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共157注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9743注中獎，每注可得1125元。

第114000272期3星彩中獎號碼為「123」，壹獎共262注中獎，每注可得5000元。

第114000272期4星彩中獎號碼為「5510」，壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

