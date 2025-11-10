碩士男要電話被拒竟偷摸女子屁股 代價拘役50天

台中馮姓男子，今年9月在公園徒手觸摸、拍打屁股女子屁股，台中地院依違反性騷擾防治法，處拘役50日。（記者陳建志攝）

台中馮姓男子今年9月行經北屯區一處公園，向一名女子搭訕要電話，遭女子婉轉拒絕，沒想到竟趁女子要離開時，自後方徒手觸摸、拍打屁股1次，女子嚇到當場報警，馮男一度承認，不過檢方偵訊和台中地院審理時都否認，因女方指證歷歷，法官依性騷擾防治法，判處拘役50日，可上訴。

中檢起訴指出，這名碩士畢業的馮姓男子，今年9月5日晚間6點多，在台中市北屯區太祥一街與祥順東路交岔路口的公園旁，看見一名女子在講電話，馮男跟她搭訕並要電話，遭女子婉轉拒絕，沒想到竟趁女子要離開時，自後方徒手觸摸、拍打屁股1次，女子嚇到當場報警究辦。

請繼續往下閱讀...

警方詢問時馮男坦承不諱，表示自己想認識這個女生，所以去跟她講話，她離開時自己輕拍她的屁股一下，原因是想認識她，與女子在警詢中的證述相符，不過檢察官偵訊時，馮男卻矢口否認有何犯行，辯稱當時女子是跟在他後面。

台中地院審理時認為，馮男涉犯性騷擾防治法，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為罪。審酌未尊重女子的自主權利與心理感受，趁她在公園旁講電話，且四下無人的機會，藉機向她索取聯絡方式，經委婉拒絕，並準備離開時，任意觸摸她的臀部，使她飽受驚嚇，行為實屬可議。

雖犯後態度不佳，未坦承犯行，但念及無前科，平日素行尚佳，依違反性騷擾防治法，處拘役50日，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，可上訴。

