郡大山西南稜傳山難 45歲男山友墜崖180公尺亡

45李姓男子昨（9日）攀登郡大山失蹤，搜救員在陡峭山壁搜尋。（南投縣消防局提供提供）

45歲李姓男子昨（9日）參加13人登山隊、單攻南投縣信義鄉郡大山西南稜，晚間下山途中不慎墜崖，南投縣消防局獲報動員大批人力搜救，今天中午在稜線下方約180公尺處發現李男，惟已明顯死亡。

搜救人員指出，過去攀登郡大山，都由群大林道登山口進入，但由於目前郡大林道仍有多處崩塌尚未修復而封閉，山友因而改從西南稜攀登，但此一路線比較危險，提醒山友攀登時務必小心。

請繼續往下閱讀...

南投縣消防局指出，來自新北市的李姓男子昨天參加13人登山隊，從郡大山西南稜單攻登頂，傍晚5時許一行人原路下山至海拔約1700公尺處，楊姓領隊發現負責殿後押隊的李男一直沒跟上來，與黃姓隊員折返尋找，找了約2小時一直未找到，趕緊打119報案。

南投縣消防局第三大隊獲報後，立即動員10人漏夜搜救，今天凌晨架繩下切山崖，發現李男登山杖及雨鞋，惟下切至約80公尺處遇到崩壁阻礙，加上天色昏暗、落石不斷，考量搜救人員安全，先行下撤。

今天上午8時許，消防局再度集結包括中華民國山難救助協會與山搜專技人員共22人展開搜救，中午12時許從稜線下切至約180公尺處發現李男，惟已明顯死亡，當時四周成群虎頭蜂盤旋，搜救人員趕緊以殺蟲劑驅趕，再以背負及繩索拖拉系統輪流運用方式，合力將李男遺體抬上山徑。由於山上氣候不佳且地勢險峻，搬運過程落石不斷，最後花了快5個小時，才將遺體運送下山。

消防局今（10日）再度集結22人展開搜救，中午12時許從稜線下切至約180公尺處發現李男，惟已明顯死亡。（南投縣消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法