調查官涉洩密「三顧」交保 再生緣：感佩檢調勇於揪出內部不法

調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳。（資料照）

調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳，在偵辦有「生技界美魔女」之稱的三顧公司前董事長楊智惠離職後違反營業秘密法等案時，涉洩漏內部鑑識報告等偵查秘密供三顧公司用來提告楊女，台北地檢署10月發動搜索，訊後諭知劉錦勳30萬元交保，三顧公司副董事長陳宗基等人請回；再生緣（即超基因）公司今發布聲明說，檢調破釜沉舟、還原事實，重塑司法公正形象，給人民信任司法之勇氣。

再生緣聲明指出，根據監察院的調查糾正報告及檢調的自清專案，顯示三顧及樂迦公司當初指控再生緣（超基因）竊取營業秘密，均屬誣陷及羅織罪名；檢調勇於揪出內部不法調查官，讓人民重拾對司法之信任，令人感佩。

再生緣聲明並說，關於三顧、樂迦先前指控再生緣（超基因）「竊取營業秘密」，台北地檢署已於今年2月27日為不起訴處分，認定沒有任何營業秘密外洩或帶入再生緣（超基因）。監察院亦於今年7月1日調查報告明確記載，「調查局就營業秘密部分並未立案」，足見三顧、樂迦對再生緣（超基因）相關指控均與事實不符。

再生緣進一步表示，本案之所以演變至今日局面，肇因於調查局受理與立案流程顯有重大瑕疵，調查官劉錦勳竟將內部數位鑑識報告交予三顧公司作為提告素材，背離偵查中立原則，破壞程序正義。

再生緣並指，媒體過往所稱再生緣涉「非法取得營業秘密」或「義大前醫學院副院長楊智惠教授攜營業秘密入職」等說法，均與司法調查結果不符。

