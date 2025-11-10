太子集團11戶豪宅總管凃又文交保 北檢今提抗告

幫太子集團管理台北市11戶「和平大苑」豪宅的女子凃又文。（資料照）

檢調警上週掃蕩太子控股集團在台開設的公司，以涉嫌組織犯罪、洗錢、賭博等罪，聲押禁見集團的台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、陳志左右手李添的特助李守禮、司機邱子恩4人獲准，另一名幫集團管理台北市11戶「和平大苑」豪宅的「房地產總管」凃又文，被台北地院裁定30萬元交保，台北地檢署今日以凃女有逃亡及串證之虞提起抗告。

太子集團來台發展主要是將境外黑錢洗白，一是發展線上博弈，二為置產買「和平大苑」、名車等，兩道命令都與陳志及其親信李添有關，調派資金則須通過稽核財務的新加坡籍女子陳秀玲，三人是決策階層，台籍幹部是執行者；在台幹部以辜、王的層級最高，一個負責找工程師撰寫線上博弈程式等，一個負責購買豪宅等任務，凃女則是受聘管理豪宅、繳管理費等工作。

在美方發布制裁太子集團相關新聞後，我方專案小組迅即掌握太子集團在台北市「和平大苑」地下停車場停放的多輛名車，10月底前往確認車籍資料時，應管委會要求出具公文，管委會將此資訊告知凃女，她獲知後向上回報。

李添輾轉獲知此事後，跨海遙控手下把車處理掉，李守禮將勞斯萊斯等4部名車過戶給車商等人，邱子恩則將7輛名車開走藏匿。此外，凃女也涉嫌奉命把台灣太子集團帳戶內部分款項移轉到同集團、未被美方制裁的尼爾公司，被專案小組鎖定偵辦。

