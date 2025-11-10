為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    剴剴案惡保母姊妹辯果汁機可當廚餘機、想勘驗澡盆 法官皆打臉

    2025/11/10 17:51 記者張文川／台北報導
    高等法院20日開庭審理惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死案，劉彩萱在法警戒護下出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    高等法院20日開庭審理惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死案，劉彩萱在法警戒護下出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    惡保母姊妹檔劉彩萱、劉若琳，被控凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，一審台北地院國民法官庭將劉彩萱判處無期徒刑、劉若琳判18年徒刑；全案上訴，高等法院今下午第3度開庭。劉彩萱提出「果汁機取代廚餘機可行」的相關新聞報導，劉若琳則聲請勘驗浴室的紅色澡盆，但都被合議庭駁回。

    今日開庭確認爭點及聲請調查證據，準備程序終結，定12月22日全日進行辯論程序。依國民法官法的「限制續審制」規定，不再重複調查一審審理過的證據，至於新證據則須視是否可歸責於當事人未於一審時提出、以及有無調查的必要性，予以准駁，二審合議庭昨評議後，駁回劉氏姊妹聲請調查的19項「罪責證據」，但裁准調查4項「科刑證據」。

    合議庭裁准劉彩萱聲請的3項科刑證據，包括法務部科刑統計年報，內有假釋率、國人平均餘命的資料，以證明判決無期徒刑違反比例原則；以及今年5月14日獲解除禁見後，她在台北女子看守所接見親人、寄送物件的資料；劉若琳則聲請函詢北女所，她解除禁見後的接見、書信、輔導、就醫、用藥等紀錄。高院將函詢法務部、北女所並請其盡速回覆。

    罪責證據是指與犯罪事實有關的證據，劉彩萱聲請調查17項證據，其中有11項是本案一審審理期間的相關新聞報導，她主張國民法官的心證被媒體污染、形成預斷，質疑是一審審判長的訴訟指揮不當所造成。

    劉彩萱並提出一篇「果汁機取代廚餘機可行」的網路媒體報導，以證明她用果汁機攪碎鍋粑再掉進水溝，是合理的做法，並非如菲籍外傭Mira證詞所稱是為了要餵食剴剴。

    劉若琳則提出浴室紅色澡盆的照片，聲請勘驗澡盆實物，以證明她把從澡盆翻倒出來的剴剴扶起來，沒有幫助凌虐剴剴；但蒞庭檢察官當場反駁，劉氏姊妹在當時的LINE對話紀錄都說是「桶子」，並不是說澡盆、更沒提紅色，無從證明紅色澡盆是使剴剴受虐的工具，且爭點在於劉若琳扶起被綁著的剴剴後，有沒有幫他鬆綁，澡盆本身與本案犯行沒有關聯性；合議庭最終也認為沒勘驗的必要。

    劉彩萱姊妹各自聲請調閱一審檢察官與鑑定人台大精神醫學部醫師邱彥南、法務部法醫研究所病理組長李倬憲之間的對話往來資料，用以主張檢察官在鑑定人作證前與其聯絡，影響證詞，鑑定意見偏頗不中立。檢方則指出，辯方在鑑定人作證時，並未行使反詰問，一審時未駁倒證言，二審時主張鑑定偏頗，不合法理。高院合議庭亦認為沒必要調查，裁定駁回其聲請。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    高等法院20日開庭審理惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死案，劉若琳在法警戒護下出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    高等法院20日開庭審理惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死案，劉若琳在法警戒護下出庭應訊。（記者羅沛德攝）

